”Santa Rosa es de Perú”: colombianos afirman que distrito loretano siempre ha sido y pertenece al territorio peruano

Para los colombianos de Leticia, Santa Rosa pertenece al Perú y rechazan las declaraciones de su presidente, Gustavo Petro. Foto: Composición LR /Yazmín Araujo, La República

Tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien acusó al Perú de apropiarse del territorio de Santa Rosa, La República viajó hasta Leticia, en Colombia, para conocer la opinión de sus ciudadanos.

Según los comentarios de los leticianos, para ellos Santa Rosa pertenece a Perú. “Aquí en Leticia (Colombia) todos saben que Santa Rosa es de Perú”, dijo Marcos Rojas.

En esa línea, ellos afirman que históricamente les han enseñado que el distrito loretano forma parte de la amazonia peruana, y no de Colombia.

“Santa Rosa pertenece a Perú. Desde que nací, he pensado así”, agregó Raúl Flores, un leticiano de 26 años.

Hermandad entre peruanos y colombianos

Sin embargo, ante los comentarios de Petro, a quien los colombianos le llaman “desubicado”, dicen que hay una buena relación de hermandad entre peruanos y colombianos.

“Él (Gustavo Petro) es desubicado. No sabe lo que dice. Como vivimos en frontera (Leticia), compartimos la cultura y la comida con los peruanos”, contó Edileusa Nina.

Por su parte, Jorge Luis, otro colombiano, lamentó las declaraciones de su autoridad y dijo que espera que eso no afecte la relación de fraternidad que hay con los peruanos de Santa Rosa, ya que, gracias a ellos, en Leticia consumen papa y arroz.

“Realmente nos consideramos hermanos (…) Aquí se consume mucha papa peruana y arroz, y Santa Rosa recibe mucho turismo de parte de los colombianos”, dijo.

Rechazan posición de Petro

Por otro lado, rechazaron la posición de Petro y cuestionan por qué, tras varios años, un mandatario reclama Santa Rosa sin presentar un argumento claro.

“Pues, para mí y para todos los leticianos, Santa Rosa siempre ha sido de Perú. No sé por qué, después de tantos años ahora dicen que Santa Rosa es de Colombia”, comentó Priscilla Bora Sánchez, auxiliar de odontología.

Asimismo, consideran que este conflicto es para desviar la atención de la ciudadanía y los medios de comunicación por la crisis política que afronta su país.

“Todas las redes sociales y las noticias están enfocando en eso: en que Santa Rosa es de Colombia, y toda la atención en este momento está en ese tema; ya no hablan sobre la crisis en Colombia”, agregó Bora.

Además, piensan que hay asuntos de mayor relevancia a los que Petro debería dedicar su atención.

“Yo pienso que no pelearía por ese asunto. Si yo fuera el presidente, no pelearía por una playa. Hay otros temas más importantes por solucionar”, mencionó Josué López, obrero de construcción en Colombia.