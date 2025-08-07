HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     
Política

”Santa Rosa es de Perú”: colombianos afirman que distrito loretano siempre ha sido y pertenece al territorio peruano

La República viajo hasta Leticia, en Colombia, donde los ciudadanos rechazan afirmaciones de Petro y aseguran que conflicto es una estrategia para desviar la atención.

Para los colombianos de Leticia, Santa Rosa pertenece al Perú y rechazan las declaraciones de su presidente, Gustavo Petro. Foto: Composición LR /Yazmín Araujo, La República
Para los colombianos de Leticia, Santa Rosa pertenece al Perú y rechazan las declaraciones de su presidente, Gustavo Petro. Foto: Composición LR /Yazmín Araujo, La República

Tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien acusó al Perú de apropiarse del territorio de Santa Rosa, La República viajó hasta Leticia, en Colombia, para conocer la opinión de sus ciudadanos.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según los comentarios de los leticianos, para ellos Santa Rosa pertenece a Perú. “Aquí en Leticia (Colombia) todos saben que Santa Rosa es de Perú”, dijo Marcos Rojas.

En esa línea, ellos afirman que históricamente les han enseñado que el distrito loretano forma parte de la amazonia peruana, y no de Colombia.

“Santa Rosa pertenece a Perú. Desde que nací, he pensado así”, agregó Raúl Flores, un leticiano de 26 años.

PUEDES VER: Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

lr.pe

Hermandad entre peruanos y colombianos

Sin embargo, ante los comentarios de Petro, a quien los colombianos le llaman “desubicado”, dicen que hay una buena relación de hermandad entre peruanos y colombianos.

“Él (Gustavo Petro) es desubicado. No sabe lo que dice. Como vivimos en frontera (Leticia), compartimos la cultura y la comida con los peruanos”, contó Edileusa Nina.

Por su parte, Jorge Luis, otro colombiano, lamentó las declaraciones de su autoridad y dijo que espera que eso no afecte la relación de fraternidad que hay con los peruanos de Santa Rosa, ya que, gracias a ellos, en Leticia consumen papa y arroz.

“Realmente nos consideramos hermanos (…) Aquí se consume mucha papa peruana y arroz, y Santa Rosa recibe mucho turismo de parte de los colombianos”, dijo.

PUEDES VER: Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

lr.pe

Rechazan posición de Petro

Por otro lado, rechazaron la posición de Petro y cuestionan por qué, tras varios años, un mandatario reclama Santa Rosa sin presentar un argumento claro.

“Pues, para mí y para todos los leticianos, Santa Rosa siempre ha sido de Perú. No sé por qué, después de tantos años ahora dicen que Santa Rosa es de Colombia”, comentó Priscilla Bora Sánchez, auxiliar de odontología.

Asimismo, consideran que este conflicto es para desviar la atención de la ciudadanía y los medios de comunicación por la crisis política que afronta su país.

“Todas las redes sociales y las noticias están enfocando en eso: en que Santa Rosa es de Colombia, y toda la atención en este momento está en ese tema; ya no hablan sobre la crisis en Colombia”, agregó Bora.

Además, piensan que hay asuntos de mayor relevancia a los que Petro debería dedicar su atención.

“Yo pienso que no pelearía por ese asunto. Si yo fuera el presidente, no pelearía por una playa. Hay otros temas más importantes por solucionar”, mencionó Josué López, obrero de construcción en Colombia.

Notas relacionadas
Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

LEER MÁS
Así se vive en la isla Santa Rosa, el distrito de Loreto que ha generado tensiones entre Perú y Colombia

Así se vive en la isla Santa Rosa, el distrito de Loreto que ha generado tensiones entre Perú y Colombia

LEER MÁS
Acción cívica en Santa Rosa de Loreto expone abandono del Estado en la triple frontera

Acción cívica en Santa Rosa de Loreto expone abandono del Estado en la triple frontera

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte responde a Gustavo Petro por tensión limítrofe en Santa Rosa: "No hay nada pendiente con Colombia"

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro por tensión limítrofe en Santa Rosa: "No hay nada pendiente con Colombia"

LEER MÁS
Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

LEER MÁS
Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

LEER MÁS
Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa"

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa"

LEER MÁS
Solidaridad Nacional y Renovación Popular son lo mismo: cambio de nombre no borra vínculos con aportes ilícitos ni antecedentes

Solidaridad Nacional y Renovación Popular son lo mismo: cambio de nombre no borra vínculos con aportes ilícitos ni antecedentes

LEER MÁS
Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota