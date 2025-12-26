HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

El ataque, que ocurrió frente a familiares y niños, dejó a las víctimas tendidas en el pavimento. Uno de los hombres murió instantáneamente, mientras el guardaespaldas falleció en el hospital por sus lesiones.

El atacante portaba un chaleco policial para no levantar sospechas antes de abrir fuego contra la familia.
El atacante portaba un chaleco policial para no levantar sospechas antes de abrir fuego contra la familia.

Dos hombres, uno de ellos identificado como Christian Augusto García Cerasuolo (45), fueron asesinados a las 3.34 a. m. del último jueves 25 de diciembre, en plena celebración navideña, frente a familiares y amigos, en la avenida García Naranjo, en el distrito de La Victoria. Sicarios a bordo de una motocicleta y un vehículo irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego sin importar la presencia de niños que jugaban en el lugar, quienes huyeron despavoridos de la escena.

Tras cometer el crimen, los implicados huyeron del lugar, pero quedaron registrados por cámaras de seguridad, las cuales evidenciaron la magnitud del ataque y que uno de ellos portaba un chaleco policial. Según testigos, los hampones realizaron más de diez disparos consecutivos, lo que desató el pánico entre los presentes.

Dos hombres fueron asesinados en La Victoria

De acuerdo con las imágenes, otra persona que se encontraba en el lugar sacó un arma e intentó perseguir a los atacantes junto con otro familiar, a bordo de una camioneta. No obstante, los responsables ya se encontraban lejos de la vivienda.

Tanto Christian García como su guardaespaldas, quien aún no ha sido identificado, quedaron tendidas en el pavimento, mientras sus allegados intentaron auxiliarlas sin éxito. Según información policial, García murió de manera instantánea tras recibir un impacto de bala en la cabeza. En tanto, la otra víctima fue trasladada al centro médico más cercano; sin embargo, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

PUEDES VER: Enfrentamiento de barristas deja al menos cuatro heridos de bala frente a Comisaría de Cerro El Pino en La Victoria

lr.pe

Víctima se dedicaba a la organización de eventos

De acuerdo con información de las autoridades, la víctima era conocida en La Victoria por organizar distintos tipos de eventos y se encontraba compartiendo la cena navideña junto a sus familiares y amigos. Según las imágenes difundidas, el ataque estuvo dirigido directamente contra García, lo que permite presumir que se trató de un crimen premeditado. No obstante, se desconoce si García era extorsionado.

Al respecto, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito asumió las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque. Peritos de criminalística llegaron al lugar para recolectar los casquillos de bala, mientras la Policía Nacional del Perú recabó los testimonios de los testigos.

