Josué Adrián Silva Galvez, de 16 años, sabía que ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no sería un camino fácil, pero con dedicación y más de 12 horas de estudios, el joven estudiante de Carabayllo consiguió su anhelada vacante al obtener el máximo puntaje en el último Examen de Ingreso Escolar Nacional (EIN 2016-I). Lo que más llamó la atención es que logró ingresar en su primer intento y antes de culminar el quinto año de secundaria.

"Me sentí feliz. No pensaba sacar el primer puesto. Nos enteramos (que ingresé) acá en la academia (UNICP). Mi mamá gritó (de la emoción). Todos estábamos emocionados", comentó Josué en una entrevista exclusiva con La República. Para el joven talento, el apoyo de sus padres jugó un rol fundamental durante sus meses de preparación. Su madre, ama de casa, se despertaba temprano para preparar sus alimentos, mientras que su padre, albañil de profesión, salía a trabajar para sostener económicamente a la familia.

"Mis padres me han apoyado bastante. Mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana para preparar mi desayuno y mi almuerzo. Y mi padre se levanta temprano para ir a trabajar en construcción. Pero las veces no había (trabajo en construcción) trabajaba en moto", señaló.

El método de estudios que ayudó a Josué ingresar a la UNI a sus 16 años

Josué Adrián Silva Gálvez combinaba sus horarios de clases en el colegio con los que le brindaba la academia UNICP, institución en la que pudo estudiar gracias a una beca. Durante las mañanas asistía a clases para cumplir con su formación escolar y, por las tardes, viajaba hasta el distrito de San Martín de Porres para prepararse en los temas que presentaban mayor dificultad.

Josué obtuvo el apoyo de la academia UNICP al estudiar becado durante sus meses de preparación. Foto: La República

Sin embargo, sus horarios de estudios no culminaba allí. Tras llegar a su casa, Josué no se despegaba de sus libros hasta pasada la media noche. Así lo recuerda con orgullo su madre, doña Nori Galvez Terrones, quien recordó cómo su hijo resolvía ejercicios y repasa incluso mientras cenaba.

"Yo he tratado de apoyarlo en todo. En su alimentación, dándole su desayuno. Él llegaba de frente a estudiar. Yo llevaba su comida a su cuarto y él estaba estudiando. Se levantaba hablando de matemáticas y se acostaba hablando de matemáticas. Se quedaba hasta tarde (estudiando) pero para él no había cansancio. Él cenaba con su plato a su lado, su cuaderno y sus boletines. Con una mano estaba comiendo y con la otra resolviendo. Estoy muy emocionada por el logro de mi hijo", comentó emocionada.

Usaba la IA para aprender fórmulas Matemáticas

Además de las horas de estudios, Josué encontró en la inteligencia artificial una herramienta fundamental que le ayudó a crear mnemotecnias para recordar con mayor facilidad las fórmulas matemáticas y resúmenes de los temas. Asimismo, hacía uso de los exámenes pasados de la CepreUNI con el fin de repasar más ejercicios.

"Usaba la IA. Le decía que me cree una mnemotecnia y así aprendía. Resúmenes también. También repasaba exámenes pasados porque a veces las mismas preguntas se repiten o son parecidas", explicó Josué.

Josué alcanzó el primer puesto en examen IEN de la UNI. Foto: La República

Con su dedicación y esfuerzo, el talentoso estudiante consiguió ingresar a la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UNI. Aunque es el primero de su clase en ingresar a una casa de estudios nacional, para su familia. Josué ha continuado el legado de su hermano, quien ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"Esto para mí es una satisfacción al ver el esfuerzo de mi hijo, sus (horas de) estudios y cómo era su día. Él ha sido bien persistente. Un muchacho que todo lo que se proponía lo hacía. Él ha sido el motor para nosotros", comentó orgulloso don Andres Silva.

Ahora, Josué busca continuar con su formación académica en una de las universidades más prestigiosas e importantes del Perú.