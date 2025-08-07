Peruano en Santa Rosa encara a ministro Arana porque La Marina "les quita" productos de Brasil y Colombia: "¿Dónde vas a comprar?"
Durante la visita de ministros a la isla Santa Rosa, pobladores reclamaron por altos precios y poca accesibilidad de productos en territorio nacional. Arana anunció un mercado flotante para atender sus necesidades.
El premier Eduardo Arana llegó este jueves 7 a la isla Santa Rosa acompañado por una comitiva de ministros ante la reciente disputa con Colombia por dicho territorio. Esto, luego de las declaraciones del mandatario Gustavo Petro respecto a que Perú estaría invadiendo zonas del vecino país. En este sentido y gracias al impacto mediático de la situación, diversas autoridades se han movilizado al distrito limítrofe y los ciudadanos aprovecharon para evidenciar las limitaciones a las que se ven sometidos diariamente.
Uno de los pobladores confrontó al primer ministro, señalando cómo los altos precios en el país obligan a nuestros compatriotas, incluidos los campesinos, a recurrir a productos de Brasil y Colombia. Sin embargo, según sus palabras, la Marina los decomisa argumentando que "no son legales". "Dios mío, ¿dónde vamos a comprar? ¿En Iquitos?", expresó, mostrando su indignación no solo por los precios, sino también por la difícil accesibilidad a los productos.
Ciudadano increpa a premier Arana por decomisos de La Marina
Según se escucha en el material audiovisual, los ciudadanos terminan por adquirir los mencionados productos debido a que escasean en territorio nacional o por lo elevado de sus precios. "Les quitan (La Marina), y dicen que es porque es un producto ilícito, pero, Dios mío, ¿de dónde vas a comprar? ¿Vas a ir a Iquitos a comprar para que no sea ilícito? El campesino debe comprar su producto para llevar a su casa, y lo hace en Colombia y Brasil", fueron los reclamos del un ciudadano al premier.
En respuesta, Arana y el alcalde de la región anunciaron la implementación de un mercado para atender las necesidades de los pobladores. "Estoy tomando notas, y veo que lo que se necesita es un mercado flotante. Entonces, vamos a apoyar para que haya uno, ¿de acuerdo?", concluyó el premier.
Exalcalde de Santa Rosa: "Solo contamos con una institución educativa"
Dentro de los reclamos que se vienen acumulando hacia las autoridades por parte de los vecinos de Santa Rosa, se evidenció la falta de colegios en la región y el colapso de la única institución disponible, la cual alberga un promedio de 700 estudiantes. Según expresó el exalcalde de Santa Rosa Ivan Yovera, "solo contamos con una institución educativa de nombre República del Perú, y esta tiene inicial, primaria y secundaria. Pero, por lo pequeño que es, ante la población estudiantil, ya no tiene la capacidad de acoger más estudiantes. Necesitamos mejorar este colegio e implementar", afirmó
