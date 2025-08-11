Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Pobladores solicitan reforzar la seguridad en la zona fronteriza. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Un incidente se ha registrado en la región fronteriza de Loreto. En la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, apareció izada una bandera de Colombia de casi cuatro metros de largo.

La isla, bajo jurisdicción peruana, está ubicada frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), en plena triple frontera. La bandera fue detectada por transportistas fluviales locales, quienes alertaron de inmediato a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional, dando inicio a un operativo urgente para su retiro.

Jorge García, representante de la Asociación de Transportistas Fluviales Rivera Fox, fue uno de los primeros en llegar al lugar. “Ha sido una sorpresa para nosotros encontrar una tremenda bandera de Colombia en la isla Chinería. Como peruano me siento ofendido, otra vez estamos abandonados. Lo que falta es presencia de las Fuerzas Armadas”, expresó.

Según relató, no hubo patrullas en la zona en ese momento y fueron los mismos transportistas quienes se organizaron para dar aviso a las autoridades. “Nosotros fuimos la vía de comunicación. Yo mismo fui a buscar al teniente de la Marina con un grupo y ellos fueron los que retiraron la bandera con la Policía”, indicó.

El hallazgo fue registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa a una embarcación presuntamente con ciudadanos a bordo alejándose del lugar, mientras eran increpados por peruanos.

Testigos señalaron que se trataba de dos embarcaciones, un bote de madera y un deslizador de color rojo, y sospechan que sus ocupantes serían presuntos militares colombianos vestidos de civil. “Nosotros quisimos bajarla, pero decidimos que lo hicieran las autoridades. Ahora la bandera está en la base de la Marina”, añadió García, quien exigió mayor vigilancia. “Hemos pedido al teniente que haya más patrullas urgente. Estar en frontera es algo peligroso”, advirtió.

Indignación y rechazo

Desde el Ejecutivo, las reacciones fueron firmes respecto a este incidente. El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, recordó que “la isla Chinería siempre fue territorio peruano” y rechazó el hecho como una provocación.

La indignación crece en la población local, que exige acciones concretas. Iván Yovera, exalcalde del centro poblado de Santa Rosa consideró que lo ocurrido es una provocación de “malos ciudadanos”, aunque pidió no caer en el juego. “Espero que se refuerce la frontera, se debería dotar de más embarcaciones para el Ejército. Nuestra autopista es el río”, sostuvo.

Exigen llegada de Dina Boluarte mientras pobladores se unen a la vigilancia

Respecto a la posible llegada de la presidenta Dina Boluarte reiteró su llamado. “He indicado varias veces que venga a ver nuestras necesidades y tomen cartas en el asunto”, expresó.

Por su parte, los transportistas fluviales se han comprometido a colaborar con la seguridad. “Nosotros estamos todo el día en el río Amazonas, vamos a aportar con información si vemos algo inusual. Así quedamos con la Marina, seremos informantes”, aseguró García.

Además, reconoció que pese a la tensión, la convivencia diaria con los vecinos colombianos de Leticia sigue siendo pacífica. “Aunque recelosos, entramos a Colombia y ellos también vienen a comer comida peruana. Es nuestro atractivo”, señaló Jorge García.

Por ahora, la situación en la triple frontera se mantiene bajo observación. Si bien no se registraron enfrentamientos, el acto ha sido calificado como una señal de alerta. Desde Santa Rosa, autoridades y ciudadanos coinciden que se necesita mayor presencia estatal para evitar que hechos como este se repitan. “Internamente entre nosotros estamos tranquilos con los leticianos, pero no sabemos por quién habrán sido enviados”, dijo el exalcalde.

En medio del clima de tensión, el expresidente Martín Vizcarra llegó al poblado de Santa Rosa, donde fue recibido por un grupo de pobladores que representaba entre el 30% y 40% de la población local, según indicaron testigos.