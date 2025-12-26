Tras el accidente se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a los servicios de emergencia. | Foto: LR/ Adrián Sarria Muñoz

A un día de haber celebrado la Navidad, un nuevo caso trágico ha dejado conmocionada a la ciudad. Se trata de una mujer que cayó a la altura del puente del Ejército y fue atropellada por una unidad, cerca a la plaza Unión. La víctima falleció en el lugar.

Información en desarrollo...