Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte
Las autoridades están investigando el trágico incidente que dejó a la comunidad consternada tras la celebración navideña.
Tras el accidente se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a los servicios de emergencia. | Foto: LR/ Adrián Sarria Muñoz
A un día de haber celebrado la Navidad, un nuevo caso trágico ha dejado conmocionada a la ciudad. Se trata de una mujer que cayó a la altura del puente del Ejército y fue atropellada por una unidad, cerca a la plaza Unión. La víctima falleció en el lugar.
Información en desarrollo...