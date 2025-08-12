Santa Rosa: militares y Marina de Guerra patrullan la localidad tras colocación de bandera de Colombia

Las Fuerzas Armadas del Perú y la Marina de Guerra patrullan los interiores del distrito de Santa Rosa, perteneciente a la Isla Chinería, en Loreto, luego de que el precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, colocó una bandera de su país en la localidad de la Amazonía peruana el último lunes 11 de agosto. Por ello, las fuerzas del orden se encuentran resguardando el territorio peruano.

De acuerdo con la información compartida por canal N, desde ayer lunes 11 de agosto, el personal militar recorre las principales calles de Santa Rosa como parte de un patrullaje preventivo de manera intensiva. Del mismo modo, los efectivos de las fuerzas del orden realizan operativos de control de identidad a diversos ciudadanos en distintos puntos estratégicos como en la Plaza de Santa Rosa.

De igual manera, las unidades de guardacostas de los miembros de la Marina de Guerra realizan operativos en el Río Amazonas como parte de vigilancia fluvial, tras las disputas limítrofes con Colombia.

