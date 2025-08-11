HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Egreso histórico en la PNP: más de 4 mil nuevos policías se gradúan de forma urgente en Perú

El nuevo decreto supremo ha promovido que más de 4.000 policías se gradúen de manera excepcional.

Este decreto fue autorizado por la presidenta del Perú junto al MINTER.
Este decreto fue autorizado por la presidenta del Perú junto al MINTER. | Foto: Gob.pe

Más de 4.000 policías egresados saldrán a patrullar para combatir la delincuencia en el Perú, según el decreto publicado el 10 de agosto del presente año en el 'diario El Peruano'. Por ello, la promoción ‘Honorables’ 2024-I de la Escuela de Policía tuvo un egreso inmediato de manera excepcional.

Esta nueva medida, establecida en el Decreto Supremo N.° 006-2025-IN por “causas de interés nacional”, fue validada por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Carlos Malaver, lo que marca un hecho sin precedentes para los postulantes a la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUEDES VER: Sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

lr.pe

Egreso de manera urgente en el Perú

Esta norma se sustenta en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden interno, lo que dispone la incorporación de egresados de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP en todo el país.

En ese sentido, 4.517 policías, hombres y mujeres, de la promoción ‘Honorables’ 2024-I, quienes hasta el momento cursaban su último ciclo de formación, fueron certificados. En los próximos días se incorporarán a sus respectivas unidades para cumplir sus funciones.

Según el Ministerio del Interior, esta medida responde a informes recientes que señalan la necesidad de contar con más efectivos policiales en zonas urbanas y rurales.

PUEDES VER: Fuerte choque entre dos autos en Cercado de Lima deja saldo de ocho heridos, incluyendo un recién nacido

lr.pe

La preparación policial seguirá siendo la misma

A pesar de los nuevos decretos, los postulantes a la policía mantendrán la carga académica y los requisitos indispensables para acceder a graduarse con honores lo que garantiza no vulnerar la formación básica con la que cuentan todos los policías.

Ante esta norma, la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP seguirá verificando cuidadosamente el currículo para garantizar que todo se encuentre organizado. En los próximos días, los policías graduados estarán a disposición de la ciudadanía.

