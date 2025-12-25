HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

Senamhi recomienda tomar precauciones ante la alta radiación ultravioleta y demás condiciones climáticas adversas derivadas de la escasa nubosidad hacia el mediodía.

Alerta naranja por incremento de la temperatura en sierra y costa norte tras llegada del verano
Alerta naranja por incremento de la temperatura en sierra y costa norte tras llegada del verano

Desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de diciembre, se prevé un aumento notable en las temperaturas máximas en la sierra y la costa norte, con valores que alcanzarán hasta los 36 °C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Este incremento estará acompañado por ráfagas de viento que podrían llegar a 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

La nubosidad será escasa hacia el mediodía, lo que favorecerá la radiación ultravioleta, aumentando los riesgos para la salud en las zonas afectadas. Las temperaturas máximas esperadas varían entre 19 °C y 36 °C en la sierra norte, entre 13 °C y 31 °C en la sierra centro, y entre 13 °C y 30 °C en la sierra sur. En la costa norte, se anticipan valores entre 30 °C y 36 °C.

Alerta por fenómenos meteorológicos y recomendaciones de Senamhi

La institución comunicó esto a la ciudadanía a través de una alerta de nivel naranja para 16 regiones que podrían verse afectadas. Las regiones en alerta incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

La institución recomienda a la población mantenerse informada sobre el desarrollo del evento y seguir las indicaciones oficiales, además de tomar las medidas necesarias para protegerse de la radiación ultravioleta, evitar exposiciones prolongadas al sol, y estar atentos ante posibles ráfagas de viento que podrían generar situaciones de riesgo.

Vigencia del aviso y áreas afectadas

Como se indicó, el evento meteorológico iniciará el viernes 26 de diciembre a las 10:00 horas y se extenderá hasta el domingo 28 a las 23:59 horas, con un periodo de vigencia total de 61 horas.

Para el último día del aviso, domingo 28 de diciembre, se prevén temperaturas elevadas en gran parte del país, pero a un nivel de alerta amarillo, lo que indica la ocurrencia de fenómenos habituales para la región: en la sierra norte las máximas oscilarán entre 18 °C y 35 °C, en la sierra centro y sur entre 13 °C y 30 °C, y en la costa norte entre 30 °C y 36 °C.

