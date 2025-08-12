HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Política

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero publicó un video en el que izó la bandera de su país en la isla Santa Rosa, en Loreto, en medio de la tensión diplomática entre las dos naciones.

Candidato presidencial de Colombia colocó bandera en Santa Rosa. Foto: Composición/LR
Candidato presidencial de Colombia colocó bandera en Santa Rosa. Foto: Composición/LR

En un acto que ha generado gran rechazo en el Perú, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó la bandera de su país en la isla Santa Rosa, en Loreto, en medio de la tensión fronteriza entre Lima y Bogotá Quintero aseguró que es territorio colombiano y que de llegar a la presidencia defenderá la zona.

Únete a nuestro canal de política y economía

El hecho difundido en un video mediante sus redes sociales ocurrió este lunes, en el que se observa a Quintero cruzar el río Amazonas para llegar a la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Allí, desplegó una bandera de gran tamaño y señaló que “es nuestro territorio. Ya nos robaron demasiado”.

PUEDES VER: Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Peruano en Isla Santa Rosa rechaza acusaciones de Petro y defiende soberanía de Perú en la zona: "Estoy dispuesto a dar mi vida"

Peruano en Isla Santa Rosa rechaza acusaciones de Petro y defiende soberanía de Perú en la zona: "Estoy dispuesto a dar mi vida"

LEER MÁS
Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

LEER MÁS
Patricia Benavides acudió a la Fiscalía para retomar sus funciones a pesar de los cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides acudió a la Fiscalía para retomar sus funciones a pesar de los cuestionamientos en su contra

LEER MÁS
Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

LEER MÁS
Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
Patricia Benavides EN VIVO: exfiscal de la Nación regresó a la Fiscalía para participar de la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides EN VIVO: exfiscal de la Nación regresó a la Fiscalía para participar de la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota