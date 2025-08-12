Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

En un acto que ha generado gran rechazo en el Perú, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó la bandera de su país en la isla Santa Rosa, en Loreto, en medio de la tensión fronteriza entre Lima y Bogotá Quintero aseguró que es territorio colombiano y que de llegar a la presidencia defenderá la zona.

El hecho difundido en un video mediante sus redes sociales ocurrió este lunes, en el que se observa a Quintero cruzar el río Amazonas para llegar a la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Allí, desplegó una bandera de gran tamaño y señaló que “es nuestro territorio. Ya nos robaron demasiado”.

Noticia en desarrollo...