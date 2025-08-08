La madre de Kylian Mbappé llegó al Perú para supervisar el proyecto de la fundación de su hijo que se viene desarrollando en Ancón. | Foto: Composición LR/ Instagram de Inspired by KM/ Difusión

La madre de Kylian Mbappé llegó al Perú para supervisar el proyecto de la fundación de su hijo que se viene desarrollando en Ancón. | Foto: Composición LR/ Instagram de Inspired by KM/ Difusión

La fundación 'Inspired by KM', creada por Kylian Mbappé, ha llegado a Perú con un proyecto de construcción de un colegio y una cancha sintética en el distrito de Ancón. En este contexto, la madre del futbolista del Real Madrid, Fayza Lamari, se encuentra en el país para supervisar el progreso del proyecto relacionado con su hijo.

Además de la construcción del colegio y la cancha sintética, la fundación 'Inspired by KM' también ha apoyado a la comunidad de Ancón al proporcionar víveres a la olla común 'María Fe'. Este gesto busca ayudar a los residentes de la zona, especialmente en tiempos de necesidad, como reportó un periodista de Latina.

¿Cómo llegó la fundación de Kylian Mbappé al Perú?

Maria Fe Giha Brigneti, jefa del proyecto, explicó a Latina que, desde el lunes, un grupo de 24 voluntarios franceses ha estado trabajando en la zona. Estos voluntarios no solo han apoyado en la construcción de las tribunas y el colegio, sino que también han colaborado en tareas como pintar mesas. Además, en señal de agradecimiento a la Fundación "Inspired by KM" por su apoyo, los voluntarios crearon y pintaron murales en las instalaciones.

Las madres de familia de Ancón expresaron su agradecimiento por las obras realizadas por la Fundación "Inspired by KM". Reconocieron especialmente la construcción del colegio, que les brindará nuevas oportunidades educativas, y la cancha de fútbol sintética, que se ha convertido en un espacio muy esperado por los niños, quienes acuden con entusiasmo a practicar deportes y mejorar sus habilidades deportivas.