HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

"La polarización aumentará a niveles complejos": expertos analizan el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe

El fallecimiento del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay genera incertidumbre sobre el futuro político de Colombia, en un contexto de creciente polarización.

Expertos comentan lo que le depara la futuro político de Colombia tras el deceso de Miguel Uribe.
Expertos comentan lo que le depara la futuro político de Colombia tras el deceso de Miguel Uribe. | Composición LR | Jazmín Ceras

Miguel Uribe Turbay, senador y uno de los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales de Colombia, falleció tras permanecer dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe, debido a un atentado ocurrido mientras participaba en un mitín político, en el barrio Modelia de Bogotá. Considerado una de las promesas de la derecha en Colombia, su muerte ha generado incertidumbre sobre los escenarios políticos futuros y ha aumentado las tensiones en el panorama político del país.

De cara a las elecciones de 2026, periodistas y un experto en la actualidad política colombiana afirman que la muerte de Uribe Turbay tendrá un impacto significativo en la campaña presidencial, en un contexto marcado por una creciente polarización y una intensificación de las diferencias entre ambos sectores políticos.

PUEDES VER: Israel mata a seis periodistas y eleva a 238 el número de trabajadores de la prensa muertos desde el inicio de la guerra en Gaza

lr.pe

¿Qué depara el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe?

Daniela Castillo, politóloga e internacionalista, y David Ortega y Azury Chamah, periodistas con experiencia en temas políticos en Colombia, coinciden en que los extremos políticos provocarán una mayor polarización en comparación con la situación actual. Castillo asegura que las próximas elecciones serán "de las más polarizadas de la historia", teniendo en cuenta el comportamiento electoral y político del país tras la muerte de Miguel Uribe.

Por su parte, Chamah asegura que la muerte de Uribe provocará una desestabilización política en Colombia y alterará la dinámica de la oposición (refiriéndose a la derecha). Según sus declaraciones, estas acciones impedirán que el país mantenga una relación armoniosa y que las elecciones de 2026 estén marcadas por actos que dañen la imagen de ambas ideologías.

Finalmente, Ortega señala que el debate entre la izquierda y la derecha "se va a tensar mucho más". Aunque en su momento se hizo un llamado a bajar el tono de la discusión tras el atentado contra Uribe, advierte que, a medida que las elecciones se acerquen, se aprovechará la situación para hacer política y profundizar las diferencias entre ambas ideologías.

PUEDES VER: Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

lr.pe

Gustavo Petro, la figura clave en la polarización política de Colombia

Los tres expertos en política colombiana coinciden en que Gustavo Petro será un personaje clave en la polarización tras la muerte de Miguel Uribe. El actual mandatario ha generado discursos de odio que no han contribuido a la construcción del país. Durante este año, Petro publicó en X reiteradas posturas contrarias a Uribe.

La demora en el mensaje de Petro expresando sus condolencias a los familiares de Uribe Turbay pudo interpretarse como "incorrecta y simbólica", dado que es el presidente de la República. Además, señaló que la polarización, los discursos de odio y la violencia "matan al país".

"La sociedad colombiana ha sufrido múltiples daños a raíz de los discursos de Petro", asegura Castillo. Por su parte, Ortega afirma que el accionar de Petro se ajusta a la narrativa de diferencias políticas que no terminan bien. Además, Chamah señala que Colombia está viviendo un déjà vu político, similar a los años 80 y 90, cuando los colombianos fueron afectados por atentados contra figuras políticas y candidatos presidenciales.

PUEDES VER: Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

lr.pe

Colombia frente a un incierto futuro político en las elecciones de 2026

Con la muerte de Miguel Uribe Turbay, surge la interrogante sobre cuál será el panorama electoral de Colombia. Cabe resaltar que, a pesar del atentado que sufrió, Uribe encabezaba las intenciones de voto, con más del 13% de confianza por parte de los ciudadanos colombianos.

Castillo expresó que en las futuras elecciones podría existir un "efecto péndulo", argumentando que el deceso del abogado y exsenador influiría en el proceso electoral, favoreciendo a quienes están allegados a Petro y generando un cierto favoritismo por el candidato que reemplazará a Uribe en el partido Centro Democrático.

Chamah asegura que las elecciones presidenciales colombianas estarán marcadas por "un dolor reciente"; sin embargo, el partido que representaba Uribe y la población en general deben dar un paso adelante, respetando los tiempos del proceso electoral.

PUEDES VER: Activista Greta Thunberg anuncia salida desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza

lr.pe

¿Un regreso a los años 80 y 90 en Colombia?

Según Chamah y Ortega, el atentado contra Uribe permite a los colombianos rememorar, quizás no de la forma más positiva, las épocas de los años 80 y 90, cuando fueron asesinadas diversas figuras políticas en Colombia, incluidos candidatos presidenciales.

Con cierto pesar, Chamah mencionó el atentado contra el político colombiano Luis Carlos Galán como un claro ejemplo de lo ocurrido en el país durante esos años, mostrando que "se mira atrás con muchísimo horror y uno se da cuenta de que, a lo mejor, Colombia no ha cambiado mucho".

Ortega, por su parte, destaca que las dinámicas de violencia son diferentes y que, en esa época, existía una mayor violencia política bipartidista. Además, existía el problema del narcotráfico. Actualmente, señala que existe un sistema institucional más fuerte, con contrapesos y diversas ideologías en juego.

Notas relacionadas
Miguel Uribe EN VIVO: reacciones y homenajes para el senador de Colombia que falleció a los 39 años

Miguel Uribe EN VIVO: reacciones y homenajes para el senador de Colombia que falleció a los 39 años

LEER MÁS
Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
Israel mata a seis periodistas y eleva a 238 el número de trabajadores de la prensa muertos desde el inicio de la guerra en Gaza

Israel mata a seis periodistas y eleva a 238 el número de trabajadores de la prensa muertos desde el inicio de la guerra en Gaza

LEER MÁS
Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota