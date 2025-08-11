Expertos comentan lo que le depara la futuro político de Colombia tras el deceso de Miguel Uribe. | Composición LR | Jazmín Ceras

Expertos comentan lo que le depara la futuro político de Colombia tras el deceso de Miguel Uribe. | Composición LR | Jazmín Ceras

Miguel Uribe Turbay, senador y uno de los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales de Colombia, falleció tras permanecer dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe, debido a un atentado ocurrido mientras participaba en un mitín político, en el barrio Modelia de Bogotá. Considerado una de las promesas de la derecha en Colombia, su muerte ha generado incertidumbre sobre los escenarios políticos futuros y ha aumentado las tensiones en el panorama político del país.

De cara a las elecciones de 2026, periodistas y un experto en la actualidad política colombiana afirman que la muerte de Uribe Turbay tendrá un impacto significativo en la campaña presidencial, en un contexto marcado por una creciente polarización y una intensificación de las diferencias entre ambos sectores políticos.

¿Qué depara el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe?

Daniela Castillo, politóloga e internacionalista, y David Ortega y Azury Chamah, periodistas con experiencia en temas políticos en Colombia, coinciden en que los extremos políticos provocarán una mayor polarización en comparación con la situación actual. Castillo asegura que las próximas elecciones serán "de las más polarizadas de la historia", teniendo en cuenta el comportamiento electoral y político del país tras la muerte de Miguel Uribe.

Por su parte, Chamah asegura que la muerte de Uribe provocará una desestabilización política en Colombia y alterará la dinámica de la oposición (refiriéndose a la derecha). Según sus declaraciones, estas acciones impedirán que el país mantenga una relación armoniosa y que las elecciones de 2026 estén marcadas por actos que dañen la imagen de ambas ideologías.

Finalmente, Ortega señala que el debate entre la izquierda y la derecha "se va a tensar mucho más". Aunque en su momento se hizo un llamado a bajar el tono de la discusión tras el atentado contra Uribe, advierte que, a medida que las elecciones se acerquen, se aprovechará la situación para hacer política y profundizar las diferencias entre ambas ideologías.

Gustavo Petro, la figura clave en la polarización política de Colombia

Los tres expertos en política colombiana coinciden en que Gustavo Petro será un personaje clave en la polarización tras la muerte de Miguel Uribe. El actual mandatario ha generado discursos de odio que no han contribuido a la construcción del país. Durante este año, Petro publicó en X reiteradas posturas contrarias a Uribe.

La demora en el mensaje de Petro expresando sus condolencias a los familiares de Uribe Turbay pudo interpretarse como "incorrecta y simbólica", dado que es el presidente de la República. Además, señaló que la polarización, los discursos de odio y la violencia "matan al país".

"La sociedad colombiana ha sufrido múltiples daños a raíz de los discursos de Petro", asegura Castillo. Por su parte, Ortega afirma que el accionar de Petro se ajusta a la narrativa de diferencias políticas que no terminan bien. Además, Chamah señala que Colombia está viviendo un déjà vu político, similar a los años 80 y 90, cuando los colombianos fueron afectados por atentados contra figuras políticas y candidatos presidenciales.

Colombia frente a un incierto futuro político en las elecciones de 2026

Con la muerte de Miguel Uribe Turbay, surge la interrogante sobre cuál será el panorama electoral de Colombia. Cabe resaltar que, a pesar del atentado que sufrió, Uribe encabezaba las intenciones de voto, con más del 13% de confianza por parte de los ciudadanos colombianos.

Castillo expresó que en las futuras elecciones podría existir un "efecto péndulo", argumentando que el deceso del abogado y exsenador influiría en el proceso electoral, favoreciendo a quienes están allegados a Petro y generando un cierto favoritismo por el candidato que reemplazará a Uribe en el partido Centro Democrático.

Chamah asegura que las elecciones presidenciales colombianas estarán marcadas por "un dolor reciente"; sin embargo, el partido que representaba Uribe y la población en general deben dar un paso adelante, respetando los tiempos del proceso electoral.

¿Un regreso a los años 80 y 90 en Colombia?

Según Chamah y Ortega, el atentado contra Uribe permite a los colombianos rememorar, quizás no de la forma más positiva, las épocas de los años 80 y 90, cuando fueron asesinadas diversas figuras políticas en Colombia, incluidos candidatos presidenciales.

Con cierto pesar, Chamah mencionó el atentado contra el político colombiano Luis Carlos Galán como un claro ejemplo de lo ocurrido en el país durante esos años, mostrando que "se mira atrás con muchísimo horror y uno se da cuenta de que, a lo mejor, Colombia no ha cambiado mucho".

Ortega, por su parte, destaca que las dinámicas de violencia son diferentes y que, en esa época, existía una mayor violencia política bipartidista. Además, existía el problema del narcotráfico. Actualmente, señala que existe un sistema institucional más fuerte, con contrapesos y diversas ideologías en juego.