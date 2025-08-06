HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Historiador sanmarquino asegura que conflicto entre Colombia y Perú se debe al fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

El martes 5 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al gobierno de Perú de apropiarse la isla Santa Rosa de Yaraví en Loreto. Lo afirmado por el mandatario ha traído una serie de controversias sobre un tratado en 1929.

Isla Chinería le pertenecería a Perú desde 1929, según Tratado de Salomón-Lozano.
Isla Chinería le pertenecería a Perú desde 1929, según Tratado de Salomón-Lozano. | Andina

El pasado 5 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Perú de haber copado un territorio que presuntamente le pertenecería. Por medio de su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que el gobierno peruano se había apropiado de la Isla Chinería ubicado en un espacio fronterizo en el río Amazonas, en Loreto. Sus declaraciones ha generado controversia a nivel internacional; puesto que, lo expresado se trataría netamente por un tema de interés comercial.

Ante la complejidad del tema, La República entrevistó al historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Juan Carlos Huaraj Acuña, quien explicó que este conflicto se debe a tres posibles hechos principales ocurridos en los últimos 100 años de historia. Para ello, sostuvo que, los peruanos deben conocer el tratado "Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República del Perú y la República de Colombia" firmado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 9 de agosto de 1934

De acuerdo con el historiador sanmarquino, si se plasma una línea de tiempo entre Perú y Colombia, se puede contrastar que siempre "ha existido una relación cordial fructífera" a pesar de haberse enfrentado en una guerra en 1829. En ese sentido, señaló que el primer suceso se relacionaría con el año 1929, en donde ambos países firmaron el Convenio de Girón, a consecuencia de la Batalla del Portere de Tarqui, ratificado por el Tratado de Guayaquil el mismo año; sin embargo, este acuerdo no resolvía disputas territoriales.

PUEDES VER: Colombia siempre reconoció a Santa Rosa como territorio peruano

lr.pe

En ese sentido, Huaraj Acuña, resaltó la curiosidad de la historia, ya que durante las disputas territoriales de los países connacionales del año 1900, estuvo presente el Papa León XIII, y, en la actualidad, el Papa León XIV presencia otro conflicto con los mismos protagonistas. La importancia de mencionar este acontecimiento es que, el sumo pontífice del siglo pasado, formuló tres vicariatos apostólicos para en el contexto de guerra con Ecuador y Colombia. Según el especialista, es en este momento que se declara las independencias de límites territoriales.

A ello, agregó que la época del caucho en 1920 jugó un papel importante en la designación de las coordenadas geográficas, porque "este producto trae consigo la explotación de este material que pone (a Perú) en la órbita mundial, y eso es bueno, pero para las comunidades amazónicas indígenas fue catastrófico", mencionó el historiador.

"En el Oncenio de Leguía se resuelve los temas limítrofes"

A pesar de que el expresidente del Perú, Augusto B. Leguía, "fue una figura controversial" en el Perú, durante su gobierno se resuelve casi la totalidad de los temas limítrofes del país, relató Huarac Acuña. "En 1922, hay un intercambio de espacios, sobre todo con el tema de Putumayo, en el que queda resuelto, al igual que el Trapecio de Leticia", explicó.

Este acuerdo se denominó como el Tratado Salomón-Lozano, en referencia a los cancilleres de la época, el peruano Alberto Salomón y el colombiano Fabio Lozano. Este convenio fue aprobado por el Congreso de Colombia como representación nacional el mismo año. Sin embargo, Perú lo ratificó recién en 1928, durante una sesión conjunta de territorios que se encontraban bastante alejadas de las zonas poblaciones.

Colombia acusa a Perú de violar Protocolo de Amistad firmado en Río de Janeiro en 1934.

Colombia acusa a Perú de violar Protocolo de Amistad firmado en Río de Janeiro en 1934.

PUEDES VER: Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

lr.pe

Conflicto de Leticia

El historiador de la UNMSM, relató que durante el ascenso del entonces presidente Sánchez Cerro, Perú desconoció el tratado unilateral de Salomón-Lozano, lo que generaría una guerra denominada el Conflicto de Leticia en 1932. Este suceso trajo consigo dos enfrentamientos por la disputa del control del río Putumayo en la Amazonía: el Combate de Nuevo Tarapacá en febrero y la de Güepí en marzo. Para Huaraj Acuña, esos sucesos generan suspicacias, ya que en abril sucede el magnicidio de Sánchez Cerro.

El Protocolo de Río de Janeiro de 1934

Tras el asesinato del presidente del Perú, el gobierno designó a diferentes funcionarios con alta preparación en materia internacional para que participen de la comisión que establecería los límites territoriales con Colombia. "Este suceso duró años... hasta mayo de 1934, en el que se llega a un acuerdo definitivo con el Protocolo Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la República del Perú. Este acuerdo ratificaba el Tratado Salomón-Lozano", contó.

Este documento compartido a La República sostiene que ambos países deben presentar una actitud fraternal para "la solución de otros conflictos internacionales americanos"; es decir, que en el futuro, si se presenta disputas, los gobiernos actuales deberán resolverlo mediante el diálogo. Así lo estipula el siguiente artículo:

"El Tratado de Límites de veinticuatro de marco de 1922, ratificado el 23 de enero de 1928, constituye uno de los vínculos jurídicos que unen a Colombia y al Perú, y no podrá ser modificado o afectado sino por mutuo consentimiento de las partes o por decisión de la Justicia Internacional, en los términos que más adelante establece el artículo séptimo".

PUEDES VER: Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

lr.pe

Más adelante, en el artículo 4 del acuerdo internacional firmado en Brasil aborda la disputa de la región Putumayo:

"En vista de las necesidades comunes a los dos Estados en las cuencas del Amazonas y del Putumayo, el Perú y Colombis adoptan acuerdos especiales sobre aduanas, comercio, libre navegación de los ríos, protección a los pobladores, tránsito y policía de fronteras; y adoptarán los demás acuerdos que fueren necesarios para obviar cualesquiera dificultades que se presenten o puedan presentarse en la región de frontera entre los dos países".

Disputa comercial

Las diferencias entre Perú y Colombia se dan luego de que el Estado peruano oficializará como distrito Santa Rosa de Yavarí perteneciente a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Este lugar está ubicado a pocos metros de la frontera tripartita entre Brasil, Colombia y Perú, al norte de la Isla peruana de Chinería, la que fue asignada en 1929 con el Tratado de Salomón-Lozano.

Pese a ello, Gustavo Petro acusó al Perú de "haber violado el Protocolo de Río de Janeiro"; pero su afirmación recae en un argumento comercial al sostener que el puerto de Leticia "puede desaparecer" por la oficialización del distrito de Santa Rosa, porque "le quitaría vida comercial". Además, en la misma publicación de su cuenta X el 5 de agosto, indicó que el Tratado de Río de Janeiro estableció que la línea más profunda del río Amazonas "se resolverá" entre las partes. Lo expuesto por el presidente Colombiano se refiere a la zona que está más al sur de la Isla Chinería, un espacio que le pertenecería a Brasil y no a Colombia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Feria de Arequipa 2025: gran pasacalle, comparsa y programación completa por aniversario de la Ciudad Blanca

Feria de Arequipa 2025: gran pasacalle, comparsa y programación completa por aniversario de la Ciudad Blanca

LEER MÁS
El negocio de la informalidad: 25.000 vehículos que fueron llevados al depósito siguen circulando en Lima y Callao

El negocio de la informalidad: 25.000 vehículos que fueron llevados al depósito siguen circulando en Lima y Callao

LEER MÁS
Tren Lima-Huancayo lanza nueva salida turística hasta el 9 de agosto: conoce el recorrido completo

Tren Lima-Huancayo lanza nueva salida turística hasta el 9 de agosto: conoce el recorrido completo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

LEER MÁS
Actriz peruana enfrenta a agresor en Surquillo y lo denuncia por tocamientos indebidos en vía pública: sujeto tendría antecedentes

Actriz peruana enfrenta a agresor en Surquillo y lo denuncia por tocamientos indebidos en vía pública: sujeto tendría antecedentes

LEER MÁS
Resultados de La Tinka HOY 6 de agosto: descubre los números ganadores y el pozo millonario

Resultados de La Tinka HOY 6 de agosto: descubre los números ganadores y el pozo millonario

LEER MÁS
El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

LEER MÁS
Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre pide ayuda para gemelos peruanos que enfrentan raro tipo de cáncer en EE. UU.: “Yo solo quiero salvar la vida de mi hijo”

Madre pide ayuda para gemelos peruanos que enfrentan raro tipo de cáncer en EE. UU.: “Yo solo quiero salvar la vida de mi hijo”

Gian Piero Díaz descarta salida de Willax y revela tener permiso de gerencia para estar en América Televisión

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de agosto, según Jhan Sandoval

Sociedad

Madre pide ayuda para gemelos peruanos que enfrentan raro tipo de cáncer en EE. UU.: “Yo solo quiero salvar la vida de mi hijo”

Madre pide ayuda para gemelos peruanos que enfrentan raro tipo de cáncer en EE. UU.: “Yo solo quiero salvar la vida de mi hijo”

Suspenden paro de transportistas del 11 de agosto y gremios se dividen: "Nos sentimos muy usados"

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congreso: Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural del Perú

Congreso: Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural del Perú

Salvador del Solar sobre la desaprobación del Congreso y Dina Boluarte: "No nos sentimos representados, eso es gravísimo"

Colombia siempre reconoció a Santa Rosa como territorio peruano

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota