Cancillería cesa embajadores de Perú en España, Estados Unidos, India, Bangladesh y Francia

Cancillería publicó las resoluciones oficiales en el diario El Peruano. Foto: Difusión | Foto: Difusión.

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El Gobierno de José María Balcázar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio por concluidas las designaciones de los embajadores del Perú acreditados en diversos países a 5 días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La decisión alcanza a 13 países como España, Estados Unidos, India, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Francia, Brasil, Costa Rica, Surinam, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago. La medida también establece que se den por terminadas las funciones de Luis Iberico Núñez como representante permanente del Perú ante la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo).

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Las disposiciones fueron oficializadas mediante una serie de resoluciones supremas y resoluciones ministeriales extraordinarias, publicadas en el diario oficial El Peruano entre el lunes 1 y el martes 2 de junio.