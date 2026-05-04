Conoce cómo cobrar los 165 soles si fuiste miembro de mesa en las elecciones 2026

Si fuiste miembro de mesa conoce como cobrar los 165 soles. Foto: difusión

Si fuiste miembro de mesa conoce como cobrar los 165 soles. Foto: difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde el 28 de abril de 2026 se encuentra habilitado el pago de S/165 para los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa en las Elecciones Generales. Este monto corresponde a una compensación económica por la labor desempeñada durante toda la jornada electoral.

La entidad precisó que el pago se realiza según la modalidad elegida previamente por cada ciudadano, ya sea depósito en cuenta bancaria, billetera digital o cobro presencial. Además, quienes no registraron ninguna opción podrán acceder al dinero directamente en agencias del Banco de la Nación.

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¿Cómo cobrar los S/165 si fuiste miembro de mesa?

La ONPE informó a través de sus redes sociales las distintas modalidades de cobro de los 165 soles. Sigue estos pasos según tu caso:

Si elegiste depósito en cuenta o billetera digital

El dinero está disponible desde el 28 de abril .

. Revisa tu cuenta en bancos como Banco de Crédito del Perú, BBVA o Scotiabank, o tu billetera digital.

El pago puede aparecer con distintos nombres (por ejemplo: “movilidad” o “pagos varios”).

Si el depósito fue rechazado, debes pasar al cobro presencial en el Banco de la Nación.

Si elegiste cobro presencial

Puedes cobrar desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026 .

. Acércate a cualquier agencia del Banco de la Nación.

Lleva tu DNI vigente.

Si no registraste ninguna modalidad o fuiste miembro de mesa de la cola

También debes cobrar de forma presencial.

Dirígete al Banco de la Nación con tu DNI.

Recuerda, el pago es solo para los miembros de mesa que sí ejercieron el cargo durante toda la jornada. Quienes no asistieron a cumplir su función recibirán una multa de 275 soles.