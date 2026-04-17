Dircocor inicia diligencias para determinar responsabilidades sobre actas encontradas en Surquillo

Tras el reporte de cuatro cajas que contenían cédulas de votación halladas en Surquillo, diversas instituciones se han pronunciado para solicitar transparencia sobre la trazabilidad del material electoral encontrado. En esa línea, la policía se encuentra investigando para determinar la responsabilidad de la custodia de las actas.

Ante lo ocurrido, el teniente general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Nacional, mencionó que se recolectó el material electoral para ejecutar las diligencias correspondientes que guarden relación con algún tipo de acto delictivo.

TE RECOMENDAMOS ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Vamos a determinar cómo ha sido dejado, botado, perdido, (…). No sabemos las circunstancias, eso es parte de la investigación. Y si algún miembro de la policía está implicado en un acto irregular o delictivo será sancionado”, indicó.

Actualmente, personal de la Dirección Anticorrupción se encuentra realizando diligencias en los puntos donde fueron halladas las cédulas electorales, como parte de acciones de verificación e investigación en curso, según reportaron por medio de sus redes oficiales.

Declaraciones de la jefa de la oficina desconcentrada de la ONPE

Durante el programa 'Beto a Saber' se dio a conocer el hallazgo de las cuatro cajas con material electoral, el cual correspondería a las mesas N° 050620, 050618, 050619 y 050627 de la I. E. 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco. Por ello, se presentó al programa la jefa de la ODPE de Surco, Claudia Sandoval, —encargada de esas mesas— para explicar la situación.

Sandoval detalló que, el día de las elecciones, se contrataron taxis para trasladar el material electoral, pero que personal de la ONPE habría olvidado cuatro cajas. Según esta versión, el traslado se realizó bajo la custodia de un efectivo policial y un representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La jefa de la ODPE señaló que ante lo ocurrido se intentaron contactar con el taxista y la empresa que brindó el servicio de traslado, pero no tuvieron éxito. “Desde el día domingo nos estamos comunicando con el taxista. [Sobre las actas] nunca nos respondieron para recogerlas”, precisó.

Antes de retirarse del programa, la jefa de la oficina desconcentrada reiteró que fue un error involuntario. “Unos trabajadores de la ODPE, por un error involuntario, lo han olvidado. No es que se haya dejado botadas en Surquillo. (...) un coordinador técnico de mesa de la ONPE se olvidó las cuatro cajas de las 24 que tenía”, agregó.

Pronunciamiento de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también se pronunció y emitió un comunicado. En el texto se corrobora la versión de la jefa de la oficina al detallar que se siguieron los protocolos establecidos, pero que 4 cajas con material electoral fueron olvidadas. “El personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladadas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo”.

Además, señalan que hubo el intento por recuperar las actas, pero el conductor no respondió. “Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Tras el conocimiento de las actas encontradas en Surquillo, la Defensoría del Pueblo también se pronunció y solicitó la separación inmediata de los funcionarios del sistema electoral que tenían como competencia la custodia del material de sufragio hallado en la vía pública. “De comprobarse la originalidad del material electoral, exigimos la separación inmediata de todos los responsables de tan grave hallazgo que pone en manifiesto no solo una manifiesta negligencia sino, una vez más, la fragilidad del sistema”.