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Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

La conductora de Sin Guión analizó el nuevo plan de gobierno que presentó Roberto Sánchez junto con Ahora Nación, Cívico Obras, Venceremos y Primero la Gente.

La conductora de Sin Guion comentó sobre el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez. Foto: Composición/LR
La conductora de Sin Guion comentó sobre el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez. Foto: Composición/LR
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Rosa María Palacios, en una nueva edición de 'Sin guion', analizó el nuevo plan de gobierno que presentó Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) de cara a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

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En ese contexto, la conductora aseguró que, a pesar de que el plan de gobierno pueda presentar algunas contradicciones, ha sido "exitoso" debido a que se puso en la agenda de información a pocos días del balotaje.

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"¿Qué ha tenido de exitoso este plan de Juntos por el Perú? Que durante los próximos dos días solo vamos a hablar de esto. ¿Y de Keiko Fujimori? Sale de escena. En una campaña, tú no puedes salir de escena. (En el debate presidencial, a Fujimori) valgan verdades no le fue bien, su estrategia no fue la correcta, leer no resultó lo apropiado (...) No vamos a hablar del plan de Keiko Fujimori", afirmó.

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En tanto, Palacios sostuvo que el nuevo plan de gobierno presenta contradicciones tanto en su contenido como respecto al documento que Sánchez presentó en diciembre del año pasado para inscribir su candidatura. Según explicó, el texto incluye párrafos de los planes de gobierno de Ahora Nación, Cívico Obras, Primero la Gente y Venceremos, lo que habría generado contradicciones en las distintas propuestas.

"Yo me alegro mucho de que hayan dejado el hambre; el primer plan de gobierno es el hambre. El problema es que ahora este plan es increíble. ¿Cómo vas a creer si la semana pasada decías esto, esta semana dices esto y qué vas a decir la próxima semana si es que te eligen? "Complicado", evaluó.

"Con profundas contradicciones. ¿Qué es lo que quiere el señor Sánchez de verdad, además de ganar la segunda vuelta? Porque todo esto se hace para ganar la segunda vuelta. Termina siendo un plan increíble. ¿En qué quiero creer? ¿En quién puedo creer? Es bien difícil", añadió Palacios.

Por otra parte, Palacios calificó el plan de gobierno de Fujimori como "expansivo en gasto fiscal" y "caro". "Le da regalos a todo el mundo, pero este (el de Sánchez) tampoco es barato, pero hay una defensa de la estabilidad macroeconómica. Nadie ha escrito una cosa tan disciplinada, espectacularmente maravillosa, pero implica control del gasto público", manifestó.

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