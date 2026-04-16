La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales se llevarán a cabo el 7 de junio. (Foto: Gemini IA)

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales se llevarán a cabo el 7 de junio. (Foto: Gemini IA)

Concluida la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos en Perú quedaron con dudas sobre las sanciones económicas por no acudir a votar. Durante la jornada del 12 de abril, la multa electoral se aplicó a quienes no ejercieron su derecho al sufragio sin justificación válida, generando consultas sobre los montos y las condiciones establecidas por las autoridades.

De cara a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio de 2026, el tema vuelve a cobrar relevancia, ya que la votación seguirá siendo obligatoria para los electores habilitados. Por ello, es clave conocer cuánto se pagó en la primera jornada y qué ocurrirá en esta nueva etapa del proceso electoral.

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¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).

En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).

En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

¿Se aplicará multa en la segunda vuelta del 7 de junio?

Sí. La segunda vuelta presidencial también contempla la obligatoriedad del voto, por lo que los ciudadanos que no acudan a sufragar y no presenten una justificación válida serán nuevamente sujetos a multa.

Esto significa que las sanciones económicas se mantendrán bajo el mismo esquema aplicado en la primera vuelta, salvo que las autoridades electorales dispongan alguna modificación.

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¿Qué pasa si no pagas la multa por no votar?

No pagar la multa electoral puede generar restricciones administrativas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Impedimentos para realizar trámites en entidades públicas

Dificultades para acceder a servicios del Estado

Problemas en procesos administrativos oficiales

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar la situación lo antes posible para evitar inconvenientes.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.