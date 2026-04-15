Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta
Conteo en la recta final. Hasta el momento, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irían a la segunda vuelta de la elección presidencial.
- Elecciones 2026: Roberto Sánchez se ubica en el segundo lugar tras superar a Rafael López Aliaga en conteo de la ONPE al 89%
- ¿Cuándo será la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales Perú 2026?
MOMENTOS DESTACADOS
ONPE al 91.689 % de actas procesadas de la elección presidencial
Presentan pedidos de nulidad de elecciones por ampliación de votación
Seis pedidos de nulidad de elecciones por la ampliación de la votación al lunes 13 de abril y las fallas en instalación de mesas durante las elecciones generales 2026 fueron presentados este 14 de marzo. Los recursos fueron ingresados ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) Lima Centro 1 y 2; y Lima Oeste 1 y 3, donde solicitan anular el proceso por considerar que se vulneró la ley electoral y la Constitución. Todos los detalles AQUÍ.
Horas finales. Con el 91,6% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en el rubro presidencial colocan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el primer lugar con 17,042%, seguida por Roberto Sánchez con 12,069% y Rafael López Aliaga con 11,851%. Por otro lado, diversos ciudadanos han presentado pedidos de nulidad contra los comicios.
Resultados ONPE EN VIVO
Comité de Juntos por el Perú en Arequipa, se pronuncia tras expectante lugar en las encuestas
Ronald Fernández, candidato a senador regional: "Tenemos que enfrentar al fujimorismo; no permitamos otra década con estas mafias... Keiko y su partido han intentado manipular en algunas mesas el voto... El pueblo que se una contra esta mafia.
ONPE al 91.689 % de actas procesadas de la elección presidencial
Presentan pedidos de nulidad de elecciones por ampliación de votación
Seis pedidos de nulidad de elecciones por la ampliación de la votación al lunes 13 de abril y las fallas en instalación de mesas durante las elecciones generales 2026 fueron presentados este 14 de marzo. Los recursos fueron ingresados ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) Lima Centro 1 y 2; y Lima Oeste 1 y 3, donde solicitan anular el proceso por considerar que se vulneró la ley electoral y la Constitución. Todos los detalles AQUÍ.
Elecciones 2026: Sánchez supera a López Aliaga y lidera con Keiko el conteo de la ONPE al 91%
Roberto Sánchez de Juntos por el Perú superó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga y lidera con Keiko Fujimori el conteo de la ONPE al 91% de actas contabilizadas.
Roberto Sánchez pide “justicia restauradora” y advierte: “Sin respeto al Perú profundo, no hay democracia”
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció tras su ascenso en el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y afirmó que impulsará una “justicia restauradora” en el país, al tiempo que lanzó una advertencia política: “o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia”.
Resultados de Elecciones 2026: Roberto Sánchez sube al segundo lugar tras superar a López Aliaga
El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 89.645% de actas procesadas presenta a Keiko Fujimori en el primer lugar, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se ubica en el segundo puesto tras superar a Rafael López Aliaga en medio de una disputa por el pase a la segunda vuelta electoral.
El aspirante de Juntos por el Perú registra 11.965% de votos, equivalente a 1 millón 818 mil 446 electores, mientras que el líder de Renovación Popular alcanza 11.947% con 1 millón 815 mil 733 votos válidos.
ONPE: Sánchez reduce distancia con López Aliaga en la lucha por el segundo puesto
Con el 88.798% de actas contabilizadas, la ONPE reporta que la candidata Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 2 millones 551 mil 751 votos (16.917%). En tanto, la disputa por el segundo puesto se intensifica entre Rafael López Aliaga, quien registra 1 millón 807 mil 537 votos (11.983%), y Roberto Sánchez, que alcanza 1 millón 795 mil 369 votos (11.903%).
¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.
En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional. Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.
Luis Galarreta afirma que a Keiko Fujimori le gustaría enfrentar a López Aliaga en una eventual segunda vuelta
El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, ha manifestado en reiteradas ocasiones su preferencia por enfrentar al candidato Rafael López Aliaga en una eventual segunda vuelta electoral. No obstante, indicó que aún deben esperar el conteo oficial al 100 % de los votos y las posibles impugnaciones.
"Keiko Fujimori, en varias oportunidades, ha dicho que le gustaría que pase Rafael López Aliaga con ella, porque eso incluso es un caso de mostrar equipos y experiencia. Nosotros tenemos que esperar que termine el conteo al 100 %, habrá impugnaciones. Ojalá que podamos pasar con Rafael López Aliaga", declaró para RPP.
Elecciones 2026: Roberto Sánchez sube al tercer lugar y se disputa voto a voto con López Aliaga
El conteo de la ONPE al 84% presenta a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el primer y segundo lugar, respectivamente. Les sigue Roberto Sánchez con tras superar a Jorge Nieto, quien se quedó cuarto.
La lideresa fujimorista asegura su pase a segunda vuelta y tiene una ventaja significativa sobre los demás candidatos al tener 16%. Le sigue López Aliaga con 12%.
CNDDHH se pronuncia tras falsa narrativa de fraude
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronuncia y hacee un lamado a defender el voto y la institucionalidad electoral tras falsas narrativas de fraudes de candidatos presidenciales.
Foto: X
Nieto rechaza falsa narrativa de fraude
Jorge Nieto hizo un llamado a la calma ante los recientes procedimientos abiertos tras la jornada electoral. El candidato presidencial señaló que el país requiere estabilidad y que cualquier cuestionamiento debe ser resuelto mediante los canales institucionales y no bajo presión política o social.
“Si se ha abierto un procedimiento, que se otorguen todas las garantías y que, en el curso de la investigación, se respete el debido proceso. Estamos en contra de resolver todo a empujones; para eso tenemos la ley”. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.
Rafael López Aliaga insiste en falso fraude y le da 24 horas al JNE para declarar nulidad electoral
El candidato presidencial Rafael López Aliaga, insistió en que se cometió fraude el último 12 de abril sin tener una sola prueba. En su movilización instó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a anular las elecciones.
"Señor Burneo, usted no ha reconocido la verdad, es cómplice (...) Es un método que se usa en Venezuela", dijo.
Sánchez anuncia movilización si se desconocen resultados: "El voto andino se va a respetar"
El candidato presidencial Roberto Sánchez dio una conferencia de prensa en la que advirtió que llamará a una movilización si es que algunos actores políticos insisten con la narrativa del supuesto fraude pese a no tener pruebas.
Fuente: Epicentro
César Acuña pierde la inscripción electoral y no pasa del 3% de los votos en La Libertad
César Acuña obtuvo su peor derrota electoral. Con el 80% de los votos contabilizados por la ONPE, el líder de Alianza para el Progreso (APP) apenas registra 150.000 votos a su favor a nivel nacional. A todas luces, Acuña perderá la inscripción electoral y, con ello, APP no tendría representación en el próximo Congreso.
Además, La Libertad, región que vio el auge del empresario como figura política y bastión histórico de su partido, le ha dado la espalda: solo el 3% de los liberteños ha votado por su exgobernador regional. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.
Los 10 candidatos presidenciales con menos votos, según ONPE
De acuerdo con el reporte oficial, estos son los postulantes con menor votación al 80% de actas contabilizadas:
Carlos Jaico (Perú Moderno) – 7,850 votos (0.057%)
Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) – 9,312 votos (0.067%)
Walter Chirinos (PRIN) – 11,570 votos (0.084%)
Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) – 13,455 votos (0.097%)
Armando Massé (Partido Democrático Federal) – 17,601 votos (0.127%)
Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) – 18,625 votos (0.135%)
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) – 22,175 votos (0.160%)
Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) – 24,428 votos (0.184%)
José Williams (Avanza País) – 27,040 votos (0.195%)
Rafael Belaúnde (Libertad Popular) - 33,589 votos (0.243%)
Rafael López Aliaga convoca a plantón tras denuncia de falso fraude electoral
Rafael López Aliaga convocó para este martes a las 6.00 p. m. una movilización frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por falso fraude que promueve en medio de los resultados que brinda ONPE: mientras que López Aliaga tiene un 12,6%, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, subió al 10,62% y redujo la distancia entre ambos.
Fiscalía investiga a miembros de mesa por abandono en Arequipa
El Ministerio Público inició investigación preliminar contra seis ciudadanos que abandonaron sus funciones en dos mesas de votación en Cerro Colorado y Yanahuara.
La ONPE reportó el hecho tras detectarse material electoral sin custodia, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones levantó actas de incidencia.
Créditos: Mirelia Quispe/URPI-LR
Misión Europea pide garantizar segunda vuelta sin inconvenientes
El jefe de la misión de la Unión Europea, Víctor Rico, evitó pronunciarse sobre una eventual investigación contra Piero Corvetto.
Señaló que corresponde a las autoridades peruanas actuar dentro de sus competencias y pidió corregir fallas detectadas para asegurar una segunda vuelta ordenada y democrática.
Ronald Atencio anuncia su apoyo a Roberto Sánchez
Ronald Atencio de la alianza Venceremos anunció a través de sus redes sociales que se reunió con Roberto Sánchez y expresó su apoyo para "defender el voto".
"Juntos nos toca defender el voto popular y la democracia del Perú, sabemos que el enemigo nos quiere volver a quitar el poder, no se lo vamos a permitir", se lee.
Foto: X
Junta Nacional de Justicia inicia investigaciones para destituir a Piero Corvetto
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, tras los errores logísticos ocurridos durante el desarrollo de la pasada jornada electoral.
La JNJ notificó a Corvetto sobre el inicio de las investigaciones, otorgándole un plazo de 10 días para que pueda dar sus descargos. MÁS DETALLES AQUÍ.
Foto: X
Hermano de Pedro Castillo irá al Senado y su hija política a la Cámara de Diputados
Los familiares del expresidente Pedro Castillo obtendrán un lugar en el nuevo Congreso bicameral. José Castillo Terrones, su hermano, encabeza la votación de su lista al Senado por Juntos por el Perú, mientras que Yenifer Paredes Navarro, su hija política, figura entre las candidatas más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según el avance de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 33% y 20%, respectivamente. MÁS DETALLES AQUÍ.
Carlos Álvarez y Ricardo Belmont renuncian a la política
Los candidatos presidenciales Carlos Álvarez (País para Todos) y Ricardo Belmont (Cívico Obras) anunciaron su retiro de la política luego de reconocer su derrota en la elección presidencial 2026.
En consecuencia, sus partidos, que conseguirían representación en la Cámara de Diputados del Congreso, no contarían con un líder que los dirija durante el periodo 2026-2031. MÁS DETALLES AQUÍ.
Los resultados de IPSOS en la zona rural
Según IPSOS, Keiko Fujimori cuenta con un 17,8% de votos en Lima Metropolitana, López Aliaga con un 19,9% y Jorge Nieto con un 15,1%. En regiones, Sánchez cuenta con un mayor respaldo (17,1%) por delante de Fujimori (16,8%) y Belmont (10,7%).
En la zona rural, precisa IPSOS, el apoyo a Sánchez es casi el doble (33,8%) en comparación con Fujimori (15,9%). López Aliaga a las justas llega a un 3%, Nieto solo a 2,9%. MÁS DETALLES AQUÍ.
Ley impide renuncia de jefe de la ONPE en pleno proceso electoral
La norma vigente establece que el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante elecciones.
Solo se permite una salida en casos excepcionales con impedimento debidamente fundamentado, según la ley. MÁS DETALLES AQUÍ.
Elecciones 2026: Resultados oficiales de ONPE al 75% ya superaron el conteo rápido de Datum
El recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue en marcha. Con el 75% de las actas procesadas, los resultados comienzan a diferir de las proyecciones del conteo rápido realizado por la encuestadora Datum. Según los datos oficiales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) mantienen el primer y segundo lugar, respectivamente, tal como indicó la encuestadora. Sin embargo, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha superado a Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), a diferencia de lo proyectado por Datum.
Transparencia asegura que en los comicios del 12 y 13 de abril se realizaron elecciones creíbles
La declaración inicial de Transparencia concluye que, en ambas fechas, se realizaron "elecciones creíbles y transparentes", a pesar de los inconvenientes en la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, lo que llevó a extender el horario y el día de votación. Además, afirmaron que continuarán supervisando el proceso electoral, especialmente en lo que respecta a la resolución de actas observadas, nulidades, recuento de votos, entre otros aspectos. MÁS DETALLES AQUÍ
Transparencia asegura que en los comicios del 12 y 13 de abril se realizaron elecciones creíbles
La declaración inicial de Transparencia concluye que, en ambas fechas, se realizaron "elecciones creíbles y transparentes", a pesar de los inconvenientes en la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, lo que llevó a extender el horario y el día de votación. Además, afirmaron que continuarán supervisando el proceso electoral, especialmente en lo que respecta a la resolución de actas observadas, nulidades, recuento de votos, entre otros aspectos. MÁS DETALLES AQUÍ
Elecciones 2026: más de 2 millones de peruanos votó en blanco y nulo en la elección presidencial, según ONPE
Con el 75,606% de las actas procesadas y contabilizadas (70.137) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se reveló que más de 2,3 millones de peruanos decidieron votar en blanco o nulo en la elección presidencial el pasado 12 y 13 de abril.
Elecciones 2026: El detalle de los votos a la presidencia
Roberto Sánchez sube en el conteo de la ONPE: ¿Qué regiones lo respaldan?
El apoyo a Sánchez se sustenta en los resultados obtenidos en las regiones donde lidera la votación, como Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín.
Conteo oficial de la ONPE: Roberto Sánchez supera a Ricardo Belmont y se ubica cuarto en la intención de voto
Jorge Nieto queda tercero en resultados de Ica
Jorge Nieto obtiene 10,405% de los votos válidos en Ica, según el conteo oficial de la ONPE.
Se mantiene dentro del grupo de candidatos con mayor respaldo en la región.
Keiko Fujimori lidera votación en Ica
Keiko Fujimori encabeza los resultados en la región Ica con 20,205% según el conteo oficial.
Los datos corresponden al avance de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Resultados ONPE al 60%: Fujimori lidera, López Aliaga va segundo y Jorge Nieto se ubica tercero
Con el 60% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 colocan a Keiko Fujimori en el primer lugar con 16,881%, seguida por Rafael López Aliaga con 13,822%, mientras que Jorge Nieto ocupa el tercer puesto con 12,485%.
ONPE emite comunicado tras fallas de logística registradas este 12 de abril
A través de sus redes sociales, el ONPE lanzó un comunicado y aseguró que se encuentran atendiendo todas los cuestionamientos debido a las fallas de logística que causaron que miles de ciudadanos no puedan ejercer su voto el último 12 de abril.
Alfonso López Chau: "La segunda vuelta la decide el pueblo"
El líder de Ahora Nación se dirigió a través de sus redes sociales a los candidatos Keiko Fujimori y López Aliaga. "A la señora Fujimori y al señor López Aliaga les digo con claridad: la segunda vuelta la decide el pueblo, ¡no ustedes! La voluntad del pueblo debe ser respetada. Desde Ahora Nación, nos ponemos a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un frente de resistencia por la democracia que enfrente a lo que queda del pacto mafioso", escribió.
JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE, Piero Corvetto
El JNE presentó una denuncia penal ante el MinisterioPúblico contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presunto atentado contra el derecho de sufragio y omisión de funciones.
Foto: LR
Harvey Colchado, Norma Yarrow e Indira Huilca son los tres candidatos a diputados más votados
Harvey Colchado, Norma Yarrow e Indira Huilca son los tres candidatos a diputados más votados, al 40% de actas contabilizadas
Harvey Colchado 65 025 votos (Ahora Nación)
Norma Yarrow 61 102 votos (Renovación Popular)
Indira Huilca 43 001 votos (Ahora Nación)
Multa por no votar en Elecciones 2026
El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:
En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).
JNJ abre investigación contra jefe de la ONPE
La Junta Nacional de Justicia aprobó iniciar investigación preliminar contra Piero Corvetto Salinas por hechos denunciados durante las Elecciones de este 12 de abril.
Foto: X
Conteo de Ipsos: Fujimori lidera y Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar
De acuerdo al último conteo de Ipsos, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mantiene en primera posición. Mientras que Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto Montesinos empatan en el segundo lugar.
Elecciones 2026: Galaga SAC se pronuncia ante demoras en el traslado de material electoral en Lima
Elecciones 2026: PNP detiene a funcionario de la ONPE renunciante tras escándalo de la entrega del material electoral
José Samané Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, fue detenido por la Dircocor de la Policía Nacional. La Fiscalía viene investigando a los funcionarios de la ONPE por el presunto delito de colusión.
El motivo es porque habría realizado la convocatoria de la empresa Servicios Generales Galaga, que era la encargada de la distribución del material electoral, pero tuvo enormes retrasos.
Así informó la prensa internacional sobre las Elecciones Generales en Perú
Diversos medios alrededor del mundo informaron sobre las elecciones en Perú, llevadas a acabo el último domingo 12 de abril. Destacaron la ampliación del plazo de la jornada para que los miles de peruanos que se quedaron sin votar (por la demora en la entrega de materiales electorales) puedan hacerlo.
Prensa internacional informa sobre elecciones en Perú. Captura: Clarín
Reforma, de México, anuncia la ampliación de elecciones en Perú. Captura: Reforma.
JNE invoca a los ciudadanos a acudir a sus locales de votación
A través de su cuenta de X, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invocó a los ciudadanos a acudir a sus locales de votación para que ejerzan su derecho al voto. Además, adjuntó la lista de colegios de los distritos de Lima Sur.
ONPE supera el 50% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori se mantiene en primer lugar
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, hasta las 5:47 de la madrugada, se ha contabilizado el 50.47% de actas de la elección presidencial. Según el avance oficial, la candidata Keiko Fujimori lidera el conteo con 1 millón 572 mil 860 votos, equivalente al 16.97% de los votos válidos. En segundo lugar se ubica Rafael López Aliaga con 1 millón 382 mil 474 votos (14.92%), seguido por Jorge Nieto con 1 millón 205 mil 426 votos (13%).
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?
La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.
En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio del 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la ONPE organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.
Elecciones 2026: resultados de ONPE al 49%
La ONPE informó que, con el 49.235% de actas contabilizadas al 13 de abril a las 4:35 a. m., Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 1 millón 540 mil 452 votos (17.01%). En segundo lugar se ubica Rafael López Aliaga con 1 millón 365 mil 786 votos (15.08%), seguido por Jorge Nieto, quien registra 1 millón 185 mil 402 votos (13.09%).
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026 del 12 de abril?
El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:
En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).
Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.
¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?
Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el JNE, quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.
Asimismo, se renovará por completo el congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.
A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.
Resultados de la ONPE al 44%: Keiko Fujimori lidera el conteo de votos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, hasta las 1:57 de la madrugada del 13 de abril, se ha contabilizado el 44.86% de actas de la elección presidencial. Según el avance oficial, la candidata Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 1 millón 419 mil 800 votos, equivalente al 17.07% de los votos válidos.
En segundo lugar se ubica el candidato Rafael López Aliaga con 1 millón 304 mil 291 votos, que representan el 15.68%, seguido por Jorge Nieto, quien alcanza 1 millón 116 mil 258 votos, equivalente al 13.42%.
Keiko Fujimori expresa solidaridad con votantes afectados y saluda medidas del JNE
La candidata presidencial Keiko Fujimori expresó solidaridad con los ciudadanos que no pudieron votar durante la jornada electoral y saludó las medidas adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones para la apertura de mesas este 13 de abril. Asimismo, agradeció el respaldo recibido en el conteo rápido y señaló que los resultados representan una señal de esperanza para el país.
"No es un día de festejo, el país vive tiempos difíciles, pero sí es un día de muchísima esperanza. El país está más cerca de recuperar el orden", expresó la líder de Fuerza Popular.
Candidato Wolfgang Grozo califica las elecciones como "fraude" y rechaza reconocer los resultados
El candidato presidencial Wolfgang Grozo denunció un supuesto fraude electoral y cuestionó la validez de los resultados, señalando que miles de ciudadanos no pudieron votar por la demora en la apertura de mesas y advirtiendo que no reconocerá los resultados si se confirma alguna irregularidad.
"Estas elecciones son un fraude y no se pueden validar. No voy a reconocer ningún resultado si esto nace de un fraude", señaló el candidato del partido Integridad Democrática en los exteriores de la ONPE.
Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum
Datum publicó el conteo rápido de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, en el que ubican a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con un 16,8% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga se ubica en el segundo puesto con 12,9% y Jorge Nieto (Buen Gobierno) en el tercer lugar con 11,6%.
En el cuarto lugar se encuentra Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 10,1%. Un poco más atrás, se ubica en el quinto lugar Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 9,4%.
Martín Vizcarra se pronuncia tras anuncio de elecciones para este lunes 13
A través de sus redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra felicitó al Jurado Nacional de Elecciones por programar para este lunes 13 las votaciones de las personas que no pudieron sufragar debido al retraso en instalación de mesas.
"El JNE tomó una buena decisión, corregir la irresponsable vulneracion del derecho al voto, que afecta a 63,300 ciudadanos. De esta forma se cierra la posibilidad de repetir la farsa del fraude para desconocer las elecciones. El porcentaje de votos a emitirse es de solo (0.24%) del total, así que no afectará los resultados finales de la primera vuelta", puso en sus redes.
Consejo de ministros se pronuncia por elecciones de este lunes 13
Consejo de ministros emitió un comunicado para anunciar que garantizará que el día de mañana se desarrollen con normalidad las votaciones de las mesas de sufragio que no se pudieron instalar este domingo.
Foto: X
Resultados a boca de urna en el extranjero, según Datum. Rafael López Aliaga con 22.1%
Resultados a boca de urna en el extranjero, según Datum. Rafael López Aliaga con 22.1%. Keiko Fujimori en segundo lugar con 18.2%. Carlos Álvarez en tercer lugar con 11.3% y en cuarto lugar Belmont con 10.6%.
Resultados a boca de urna en Lima Provincias, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 22.7%
Resultados a boca de urna en Lima Provincias, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 22.7%. Belmont en segundo lugar 11.8%. Rafael López Aliaga en tercer lugar 10.7% y en cuarto lugar Jorge Nieto con 9.7%.
Resultados a boca de urna en Ucayali, según Datum.
Resultados a boca de urna en Ucayali, según Datum. Rafael López Aliaga empatado en primer lugar con López Chau, ambos con un porcentaje de 4.5%. En segundo lugar, Jorge Nieto con 4% y 22,3% en otros.
Resultados a boca de urna en Tacna, según Datum. Belmont en primer lugar 16,5%
Resultados a boca de urna en Tacna, según Datum. Belmont en primer lugar 16,5%. Jorge Nieto en segundo lugar 11,8%. López Chau en tercer lugar con 10,8% y Keko Fujimori en cuarto lugar con 9,2%.
Resultados a boca de urna en Tumbes, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 28.8%
Resultados a boca de urna en Tumbes, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 28.8% Carlos Álvarez en segundo lugar con 13.9%. Rafael López Aliaga en tercer lugar con 7.9% y López Chau en cuarto lugar con 7.1%-
Resultados a boca de urna en Pasco, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 18,1%
Resultados a boca de urna en Pasco, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 18,1%. Roberto Sánchez en segundo lugar con 15.5%. López Aliaga en tercer lugar con 11.2% y López Chau en cuarto lugar con 8.4%
Resultados a boca de urna en Piura, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 28.3%
Resultados a boca de urna en Piura, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 28.3%. Carlos Álvarez en segundo lugar con 12.1%. Belmont en tercer lugar con 8.5% y Nieto en cuarto lugar con 8.3%.
Resultados a boca de urna en Moquegua, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 11,9%.
Resultados a boca de urna en Moquegua, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 11,9%. Alfonso López Chau con 10,3%. Keiko Fujimori en tercer lugar con 9% y Roberto Sánchez en cuarto lugar con 8,9%:
Resultados a boca de urna en Puno, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 21%
Resultados a boca de urna en Puno, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 21%. Belmont en segundo lugar 17,4%. López Chau en tercer lugar con 13.2% y Lescano con 10.2% en cuarto lugar.
Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular llevarían la mayor cantidad de diputados al Congreso, según Datum
De acuerdo al conteo por boca de urna de Datum, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular concentrarían la mayor canditdad de escaños Cámara de Diputados, con 41, 22 y 20 legisladores respectivamente.
Resultados a boca de urna en San Martín, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 22.2%.
Resultados a boca de urna en San Martín, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 22.2%. Keiko Fujimori en segundo lugar con 20.8%. Belmont en tercer lugar con 11% y en cuarto lugar López Chau con 6.1%
Resultados a boca de urna en Madre de Dios, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 21%.
Resultados a boca de urna en Madre de Dios, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 21%. Keiko Fujimori en segundo lugar con 18.1%. Belmont en tercer lugar con 12,7% y Carlos Álvarez en cuarto lugar con 8.3%.
Resultados a boca de urna en Loreto, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 25%
Resultados a boca de urna en Loreto, según Datum. Keiko Fujimori en primer lugar con 25%. Carlos Álvarez en segundo lugar con 13,2%. George Forsyth en tercer lugar con 8.7% y Rafael López Aliaga en cuarto lugar con 6.5%.
JNE confirma que habrá votación en mesas de sufragio que no se habilitaron hoy
Roberto Burneo, presidente del JNE, anunció que el organismo dispone ampliar el horario de votación, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, del lunes 13 de abril, en los centros de votación donde los ciudadanos no pudieron sufragar.
Resultados a boca de urna en La Libertad, según Datum. keiko Fujimori en primer lugar con 19,2%
Resultados a boca de urna en La Libertad, según Datum. keiko Fujimori en primer lugar con 19,2%. Jorge Nieto en segundo lugar 10,5%. Fernández en tercer lugar con 9.3% y Rafael López Aliaga en cuarto lugar con 8.7%.
Jorge Nieto tras primeros resultados del flash electoral: "Espero que lleguemos a la segunda vuelta"
Nieto Montesinos, candidato presidencial del partido del Buen Gobierno, se pronunció después de conocerse los primeros resultados del flash electoral. "Espero que lleguemos a la segunda vuelta", indicó Nieto antes de calificar de poco ortodoxa la medida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Resultados a boca de urna en Lima Metropolitana, según Datum: Rafael López Aliaga en primer lugar con 22,1%
Resultados a boca de urna en Lima Metropolitana, según Datum: Rafael López Aliaga en primer lugar con 22,1%. Jorge Nieto en segundo lugar 16.6%. Keiko Fujimori en tercer lugar con 16.3% y Belmont en cuarto lugar con 8.8%.
Resultados a boca de urna en Lambayeque según Datum: Keiko Fujimori en primer lugar con 24,2%
Resultados a boca de urna en Lambayeque según Datum: Keiko Fujimori en primer lugar con 24,2%, Lopéz Aliaga en segundo lugar con 12,6%, Nieto en tercer lugar con 9,9% y Roberto Sánchez en cuarto lugar con 8.7%.
Resultados a boca de urna en Junín según Datum: López Chau en primer lugar con 14,5%
Conoce los resultados a boca de urna en Junín según Datum.López Chau en primer lugar con 14,5%, Keiko Fujimori en segundo lugar 14,5% Ricardo Belmont en tercer lugar con 11,7% y Rafael López Aliaga en cuarto lugar 11,2%.
Resultados a boca de urna en Ica según Datum: Keiko Fujimori en primer lugar con 22,1%
Conoce los resultados a boca de urna en Ica según Datum.Keiko Fujimori en primer lugar con 22,1% en segundo lugar Jorge Nieto con 12,8%, en tercer lugar Belmont con 12% y en cuarto lugar López Aliga con 9,6%.
Resultados a boca de urna en Huánuco según Datum: Roberto Sánchez en primer lugar con 24,3%
Conoce los resultados a boca de urna en el Huánuco según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 24,3% en segundo lugar Keiko Fujimori con 16,5%, en tercer lugar Belmont con 15,4% y en cuarto lugar López Aliga con 7,8%.
Resultados a boca de urna en Huancavelica, según Datum: Roberto Sánchez en primer lugar con 38,3%
Conoce los resultados a boca de urna en el Huancavelica, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 38,3% en segundo lugar López Chau con 12,1%, en tercer lugar Belmont con 11,2% y en cuarto lugar Keiko Fujimori con 7.4%.
Resultados a boca de urna en Cusco, según Datum: Roberto Sánchez en primer lugar con 22,5%
Conoce los resultados a boca de urna en el Cusco, según Datum. Roberto Sánchez en primer lugar con 22,5% en segundo lugar López Chau con 15,7%, en tercer lugar Belmont con 15,5% y en cuarto lugar Jorge Nieto con 9,8%.
Resultados a boca de urna en Callao, según Datum: Keiko Fujimori en primer lugar con 21,9%
Conoce los resultados a boca de urna en el Callao, según Datum. Keiko Fujimori lidera el flash electoral con 21,9%, seguido de Rafael López Aliaga con 17%. En tercer lugar se ubica Jorge Nieto con 15,2% y en cuarto lugar se encuentra Carlos Álvarez con 10,1%.
Rafael López Aliaga no reconoce la boca urna y convocó a protesta ciudadana
El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no reconoció la boca de urna. En esa línea, pidió que se amplíe la votación hasta mañana y convocó a una protesta ciudadana.
"El señor Corvetto debería renunciar de una buena vez y ser procesado", sentenció el exalcalde de Lima sobre el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
Resultados a boca de urna en Cajamarca, según Datum: Roberto Sánchez en primer lugar con 40,1%
Conoce los resultados a boca de urna en Cajamarca, según Datum. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvo el 40,1%; Ricardo Belmont lo sigue con 13,6%. En el tercer lugar se encuentra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 10,7%. El cuarto lugar lo ocupa Alfonso López-Chau con 6,5%.
Elecciones 2026: ONPE publica los primeros resultados de Senadores y Diputados en Lima y regiones
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Elecciones de senadores: primeros resultados de ONPE llegaron de Europa
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Resultados a boca de urna en Ayacucho, según Datum: Roberto Sánchez en primer lugar con 20,3%
Se conocieron los resultados a boca de urna en Ayacucho, según Datum. Roberto Sánchez Palomino ocupa el primer lugar con 20,3%. El segungo lugar lo ocupa Ricardo Belmont con 19,5%. Alfonso López-Chau ocupa la tercera posición con 17,2% y Jorge Nieto en cuarto lugar con 8,3%.
Resultados a boca de urna en Arequipa, según Datum: Jorge Nieto Montesinos lidera con 20,4%
Se conocieron los resultados a boca de urna en Arequipa, según Datum. El líder del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, ocupa la primera posición con 20,4%. El segungo lugar lo ocupa Rafael López Aliaga con 13,1%, seguido de Ricardo Belmont con 10,8%. López-Chau se ubica en el cuarto lugar con 10,8%.
Resultados a boca de urna en Apurímac, según Datum: Roberto Sánchez lidera con 28,8%
Conoce los resultados a boca de urna en Apurímac, según Datum. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvo el 28,8%; Ricardo Belmont lo sigue con 13%. En el tercer lugar se encuentra Alfonso López-Chau con 11,7% y Keiko Fujimori en la cuarta posición con 7,8%.
Resultados a boca de urna en Áncash, según Datum: Keiko Fujimori en el primer lugar con 19,1%
Se conocieron los resultados a boca de urna en Áncash, según Datum. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera en esta región con 19,1%, seguido de Ricardo Belmont con 12,4%. Jorge Nieto ocupa el tercer lugar con 12,2% y lo sigue Alfonso López-Chau con 11%.
Resultados a boca de urna en Amazonas: Roberto Sánchez lidera con 28,9%
Se conocieron los resultados a boca de urna en Amazonas. El candidato Roberto Sánchez Palomino lidera el flash electoral con 28,9%, seguido de Keiko Fujimori con 13%. Les siguen Ricardo Belmont con 11%; Rafael López Aliaga con 6,4% y Alfonso López-Chau con 6,3%.
Boca de urna según Datum: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga ocupan el primer y segundo lugar
De acuerdo con Datum, la lideresa de Fuerza Popular consiguió 16,6%, mientras que Rafael López Aliaga obtuvo 12,8%. Les sigue Jorge Nieto Montesinos con 11,6% y Ricardo Belmont con 10,5%.
Flash electoral presidencial a boca de urna, según Datum. Captura: América.
Boca de urna según Ipsos: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino lideran flash electoral
Flash electoral presidencial a boca de urna, según Ipsos. Captura: Latina.
Resultados a boca de urna según Datum: Keiko Fujimori (16,5%) y Rafael López Aliaga (12,8%) lideran el flash electoral
Según Datum, Keiko Fujimori obtuvo 16,6%, mientras que Rafael López Aliaga consiguió 12,8%. Les sigue Jorge Nieto Montesinos con 11,6% y Ricardo Belmont con 10,5%.
Resultados a boca de urna: Keiko Fujimori (16,6%) y Roberto Sánchez (12,1) irían a segunda vuelta
Según Ipsos, Keiko Fujimori obtuvo 16,6%, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 12,1%. Les sigue Ricardo Belmont con 11,8%; Rafael López Aliaga con 11% y Jorge Nieto con 10,7%.
¿Qué pasa si no pago la multa por no votar en las Elecciones Perú 2026?
Si el ciudadano decide no pagar la multa tras no haber votado, no solo acumula una deuda, sino que también enfrenta limitaciones para realizar gestiones ante el Estado.
Entre las principales consecuencias están:
-Imposibilidad de realizar trámites en entidades públicas
-Limitaciones para obtener documentos oficiales
-Restricciones en gestiones administrativas ante el Estado.
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?
La fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.