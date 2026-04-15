La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional. Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.