HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores
Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores     Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores     Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores     
Política

Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude

Rafael López Aliaga eliminó de sus redes sociales una oferta de S/ 20 mil a funcionarios de la ONPE y JNE por supuestas pruebas de irregularidades electorales.

Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude
Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude | Composición LR | Composición LR

Rafael López Aliaga eliminó de sus redes sociales la publicación en la que ofrecía S/20.000 a miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otras entidades vinculadas al proceso electoral, a cambio de pruebas veraces y comprobables sobre presuntas irregularidades, fraude o sabotaje.

Únete a nuestro canal de política y economía

El candidato presidencial de Renovación Popular difundió luego un nuevo mensaje en el que mantiene el llamado a reportar supuestas anomalías, pero ya sin ofrecer una recompensa económica.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El Perú merece elecciones limpias y transparentes. Peruano, si tienes información de algún caso de suplantación, adulteración en el conteo de los votos de las actas y/o cualquier otra irregularidad, por favor, envíanos dicha información”, se lee en el nuevo post.

larepublica.pe

PUEDES VER: Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

lr.pe

Cabe señalar que el artículo 397 del Código Penal del Perú sanciona el delito de cohecho pasivo propio, que se configura cuando un funcionario o servidor público solicita o acepta un beneficio indebido a cambio de realizar u omitir actos en el ejercicio de su cargo, en contravención de sus obligaciones.

En ese contexto, el ofrecimiento de S/20.000 realizado por Rafael López Aliaga, dirigido a trabajadores de la ONPE y JNE podría tener consecuencias legales en caso de que algún funcionario aceptara o negociara dicho beneficio.

Sánchez y RLA: el conteo de votos y las actas observadas definirán el segundo lugar

El conteo de votos entra en su etapa decisiva. Con el 93,058% de actas contabilizadas por la ONPE, el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ocupa el segundo lugar con 11,973% (1.880.266 votos), seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien alcanza el 11,930% (1.873.567 votos).

La diferencia entre ambos es de apenas 6.699 votos, por lo que el resultado final dependerá de las 1.027 actas pendientes y de las 5.413 observadas. De esta definición saldrá el contendor que disputará la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

A esto se suman más de 24 solicitudes para anular las Elecciones 2026. Por su parte, Sánchez ha optado por esperar el conteo total y su partido respaldó el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que descarta fraude. En respuesta, Juntos por el Perú sostuvo que cualquier cuestionamiento debe sustentarse con pruebas ante las autoridades y advirtió que pagar por denuncias o buscar atajos solo debilita la democracia y genera inestabilidad.

Notas relacionadas
Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Tumbes, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Tumbes, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Puno, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Puno, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

LEER MÁS
Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

LEER MÁS
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: el conteo de votos y las actas observadas definirán el segundo lugar

Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: el conteo de votos y las actas observadas definirán el segundo lugar

LEER MÁS
Jaime Bayly sobre López Aliaga: "No hay fraude. Me dio vergüenza. No está a la altura para ser presidente"

Jaime Bayly sobre López Aliaga: "No hay fraude. Me dio vergüenza. No está a la altura para ser presidente"

LEER MÁS
Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por incitar a la insurgencia

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por incitar a la insurgencia

LEER MÁS
‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude

Partido Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026 vía ESPN: Murilo anota el primero de cabeza

Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Sudamericana

Política

Resultados Elecciones 2026 Puno EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Roberto Sánchez o López Aliaga: JEE revisará más de 4.000 actas observadas que definirán el pase a segunda vuelta

Resultados Cusco Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para Senado y Cámara de Diputados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 Puno EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Roberto Sánchez o López Aliaga: JEE revisará más de 4.000 actas observadas que definirán el pase a segunda vuelta

Resultados Cusco Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para Senado y Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025