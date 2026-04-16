Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude | Composición LR | Composición LR

Rafael López Aliaga retrocede y elimina recompensa de S/20 mil por supuestas pruebas de fraude | Composición LR | Composición LR

Rafael López Aliaga eliminó de sus redes sociales la publicación en la que ofrecía S/20.000 a miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otras entidades vinculadas al proceso electoral, a cambio de pruebas veraces y comprobables sobre presuntas irregularidades, fraude o sabotaje.

El candidato presidencial de Renovación Popular difundió luego un nuevo mensaje en el que mantiene el llamado a reportar supuestas anomalías, pero ya sin ofrecer una recompensa económica.

TE RECOMENDAMOS ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El Perú merece elecciones limpias y transparentes. Peruano, si tienes información de algún caso de suplantación, adulteración en el conteo de los votos de las actas y/o cualquier otra irregularidad, por favor, envíanos dicha información”, se lee en el nuevo post.

Cabe señalar que el artículo 397 del Código Penal del Perú sanciona el delito de cohecho pasivo propio, que se configura cuando un funcionario o servidor público solicita o acepta un beneficio indebido a cambio de realizar u omitir actos en el ejercicio de su cargo, en contravención de sus obligaciones.

En ese contexto, el ofrecimiento de S/20.000 realizado por Rafael López Aliaga, dirigido a trabajadores de la ONPE y JNE podría tener consecuencias legales en caso de que algún funcionario aceptara o negociara dicho beneficio.

Sánchez y RLA: el conteo de votos y las actas observadas definirán el segundo lugar

El conteo de votos entra en su etapa decisiva. Con el 93,058% de actas contabilizadas por la ONPE, el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ocupa el segundo lugar con 11,973% (1.880.266 votos), seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien alcanza el 11,930% (1.873.567 votos).

La diferencia entre ambos es de apenas 6.699 votos, por lo que el resultado final dependerá de las 1.027 actas pendientes y de las 5.413 observadas. De esta definición saldrá el contendor que disputará la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

A esto se suman más de 24 solicitudes para anular las Elecciones 2026. Por su parte, Sánchez ha optado por esperar el conteo total y su partido respaldó el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que descarta fraude. En respuesta, Juntos por el Perú sostuvo que cualquier cuestionamiento debe sustentarse con pruebas ante las autoridades y advirtió que pagar por denuncias o buscar atajos solo debilita la democracia y genera inestabilidad.