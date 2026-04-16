Policía anticorrupción irrumpe programa de Beto Ortiz por cédulas halladas en Surquillo

Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al estudio del programa “Beto a Saber”, luego de que el espacio periodístico informara sobre el hallazgo de cuatro cajas de cédulas electorales, aparentemente encontradas en el distrito de Surquillo.

Beto Ortiz declaró a La República que la jefa de la ODPE de Surco —encargada de esas mesas— indicó que se contrataron taxis para trasladar el material electoral, pero que personal de la ONPE habría olvidado cuatro cajas. Según esta versión, el traslado se realizó bajo la custodia de un efectivo policial.

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“Anoche, a estas horas, al finalizar el programa, se acercaron dos personas para decirnos que tenían en su poder unas cajas que habían encontrado en la vía pública. Solo una de ellas estaba abierta y contenía sobres lacrados con cédulas de sufragio marcadas de 300 ciudadanos que ese día cumplieron con su deber. Al inicio del programa, lo que hicimos fue convocar a la Policía, a la ONPE y a la Fiscalía para que se hicieran cargo”, añadió el conductor de “Beto a Saber”.

Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Dircocor permanecen en las instalaciones del canal de televisión que emite el programa.

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