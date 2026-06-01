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Hildebrandt: "La mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"

El periodista reconoció que la mejor opción es votar por Roberto Sánchez y evitar que el fujimorismo cumpla con "sus oscuros designios".

Hildebrandt: "Lo mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"
Hildebrandt: "Lo mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"
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César Hildebrandt reconoció que la mejor opción es votar por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a fin de evitar que el fujimorismo "tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre todos nosotros".

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El periodista precisó que el voto viciado es su opción personal, pero que se trata de una "ocurrencia higiénica", pues la mejor opción en esta segunda vuelta es Sánchez.

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"El voto viciado es mi opción personal, mi ocurrencia higiénica, pero no es la mejor opción. La mejor opción en esta segunda vuelta, lo reconozco, es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre todos nosotros", dijo.

Explicó que Keiko ya ha señalado que busca gobernar como su padre, Alberto Fujimori, quien no tuvo límites.

"El señor Sánchez no podrá jugar con fuego porque el primero en quemarse será él. El señor Sánchez, en suma, tiene límites impuestos por la democracia. La señora Keiko ha dicho que quiere gobernar como su padre y todos sabemos que su padre no tuvo límites", anotó.

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