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Rafael Belaunde tras renuncia de los militantes de Libertad Popular: "El que vote por Sánchez no será mi enemigo"

El líder de Libertad Popular respondió a las críticas y renuncias registradas dentro de su partido luego de que fuera vinculado al equipo técnico de Keiko Fujimori. Además, cuestionó a los ciudadanos que opten por viciar su voto en la segunda vuelta electoral.

Belaunde fue visto en las filas del equipo técnico de Keiko Fujimori durante el debate presidencial. Foto: difusión
Belaunde fue visto en las filas del equipo técnico de Keiko Fujimori durante el debate presidencial. Foto: difusión
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Rafael Belaunde se pronunció sobre la salida de militantes de Libertad Popular que expresaron su rechazo a la cercanía del excandidato presidencial con la campaña de Keiko Fujimori. Durante una entrevista con Juliana Oxenford, el político aseguró que quienes respalden a Roberto Sánchez en la segunda vuelta no serán considerados adversarios personales. "El que vote por Sánchez no va a ser mi enemigo", afirmó.

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Las declaraciones se dieron luego de que la periodista le recordara que más de 35 integrantes de Libertad Popular presentaron su renuncia en los últimos días. Varios de ellos cuestionaron la posición adoptada por Belaunde tras aparecer junto a figuras vinculadas a la candidatura de Fujimori y ser presentado como parte de su equipo técnico.

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Frente a los cuestionamientos, Belaunde sostuvo que la democracia garantiza la libertad de elección de todos los ciudadanos. En esa línea, remarcó que respeta a quienes apoyen una opción distinta a la suya en las urnas. "La democracia es un derecho ciudadano", señaló durante la conversación difundida en el programa 'Arde Troya'.

La entrevista también abordó el escenario de los electores que evalúan anular o viciar su voto en la segunda vuelta presidencial. Sobre ese punto, el líder de Libertad Popular expresó una posición crítica y consideró que esa alternativa representa una equivocación ante la coyuntura política que atraviesa el país.

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Rafael Belaunde cuestiona el voto viciado para la segunda vuelta

Durante la entrevista, Juliana Oxenford le consultó si el voto viciado también constituye un derecho ciudadano. Belaunde respondió afirmativamente, aunque dejó en claro que no comparte esa decisión. Según indicó, los ciudadanos tienen la facultad de ejercer esa opción, pero consideró que hacerlo tendría consecuencias para el futuro del país.

"Es un derecho ciudadano que me parece que es un grave error", manifestó. Además, explicó que, a su juicio, quienes anulan su voto dejan en manos de otros la definición del rumbo político del Perú.

El excandidato presidencial insistió en que la elección entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez exige una toma de posición por parte del electorado. "Delegarle el futuro del Perú a terceros y no querer asumir esa responsabilidad me parece que en una coyuntura como la actual es un error", sostuvo.

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