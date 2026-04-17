Rafael López Aliaga se encuentra en tercer lugar, mientras que Roberto Sánchez se mantiene el segundo lugar, según resultados oficiales de la ONPE. | Composición/Jazmin Ceras

Rafael López Aliaga se encuentra en tercer lugar, mientras que Roberto Sánchez se mantiene el segundo lugar, según resultados oficiales de la ONPE. | Composición/Jazmin Ceras

Con el pasar de los días el conteo de actas electorales se va acercando al 100%. El 17 de abril, cinco días después de las elecciones, se registró que el 6% de las actas contabilizadas presentan observaciones. En esa línea, más de 5 mil serían derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para que determinen su validez.

La cantidad de actas observadas representa un porcentaje que puede influir en el resultado de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Rafael López Aliaga ocupa el tercer lugar con 1.877.454. Mientras que Roberto Sánchez está segundo con 1.890.544. La diferencia es de 13.090 votos. En ese marco, la decisión de los JEE será decisiva para determinar quién pasará al balotaje.

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De acuerdo con la página oficial de la ONPE, se detectó que la región con más actas observadas es Lima con 1.222 casos. Dicha cifra representa el 22,7% del total de actas contabilizadas hasta el momento, las cuales son 27.828.

Le sigue Piura, con 428 actas observadas; Loreto, con 401; La Libertad, con 389; Áncash, con 246; Cajamarca, con 238; Ica, con 230; Huánuco, con 211; y Ucayali, con 188. En estas regiones se concentra el 58,71% de actas que requieren validez del JEE.

Por otro lado, se registró que el distrito de Lima con mayor cantidad de actas observadas es Comas. Del total de fichas contabilizadas, tiene 236 observadas. Le siguen Santiago de Surco, con 165; San Miguel, con 152; San Juan de Miraflores, con 147; Los Olivos, con 128; e Independencia, con 118 actas que no pueden ser contabilizadas por errores que deberán ser validados por el JEE.

Entre las regiones que se acercan más al conteo final de actas son Arequipa, con 97,912%; Apurímac, con 96,431%; y Puno, con 96,909%.

¿Qué son las actas electorales?

Son documentos donde se registran las incidencias que surgen en cada mesa de votación. Desde la instalación hasta el cierre. Se divide en tres partes: acta de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio.

¿Qué son las actas observadas?

Se refiere a las actas que no pueden ser contabilizadas en el sistema de cómputo por inconsistencias numéricas, falta de firmar, poco legibles o errores de transcripción en general.

¿Cómo se resuelven las actas observadas?

Según información oficial del JNE, las actas observadas son derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para que sean revisadas. Cada una debe estar acompañada de un reporte que detalle cuál es la observación. En segunda instancia, el JEE analiza cada acta observada y, a través de una resolución, se pronuncia sobre su validez. En caso no se pueda superar la observación, el JEE dispone el recuento de votos.