Juntos por el Perú sobre narrativa de fraude: “No es defender la democracia. Es empujar al país al caos"

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Juntos por el Perú se pronunció sobre el desarrollo del proceso electoral y cuestionó la falsa narrativa de fraude impulsada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga. El partido de Roberto Sánchez acusó a los promotores de poner en riesgo la estabilidad democrática del país. Cabe señalar que la Misión de la Unión Europea descartó irregularidades en el proceso electoral.

“La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha dicho que el proceso electoral no presenta indicios de fraude durante los dos días de elecciones, por lo cual, nos reafirmamos que el Perú debe sostenerse sobre u principio fundamental: la igualdad del voto. Cada voto emitido por las y los ciudadanos tiene el mismo valor y debe ser respetado sin distinción, sin manipulaciones y sin intentos de deslegitimación”, sostuvo.

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En esa línea, la organización política también exhortó a que cualquier cuestionamiento a los resultados electorales se sustente con pruebas y se canalice por las vías institucionales correspondientes, evitando prácticas que, según advirtió, buscan distorsionar la voluntad popular.

“Si hay dudas a este proceso, ellos han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos que buscan torcer el resultado. Eso no es defender la democracia es empujar al país al caos. Ese caos ya golpea la confianza y fragiliza el futuro próspero que el Perú debe construir”, agregó.

Juntos por el Perú

RLA amenaza con convocar una marcha nacional si el JNE no anula los comicios

El candidato presidencial Rafael López Aliaga encabezó un plantón en los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que lanzó un ultimátum de 24 horas a las autoridades electorales para que anulen el proceso, bajo la advertencia de convocar una “marcha multitudinaria” en todo el país.

Aliaga se dirigió principalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien exigió detener de inmediato por presuntas responsabilidades en la gestión de los materiales electorales. “Yo le mando al señor fiscal de la nación, le mando al jefe de la Policía Nacional, le mando que tome preso de inmediato al señor Corvetto”. Asimismo, afirmó que se habrían “robado” cerca de 500.000 votos, aunque no presentó pruebas que respalden dicha acusación, y sostuvo que las autoridades electorales formarían parte de un “engranaje” orientado a alterar la voluntad popular.

En esa misma línea, calificó el desarrollo del proceso electoral como si el país se encontrara en “estado de emergencia”. Por su parte, las instituciones electorales y las misiones de observación han atribuido los inconvenientes a retrasos de la empresa encargada del traslado de actas. López Aliaga también arremetió contra los observadores internacionales y planteó la salida de las misiones de la Unión Europea y la OEA del país. “Le digo también a esas misiones que han venido al Perú de la Unión Europea, de la OEA, que se larguen del Perú de una vez”.