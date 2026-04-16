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Política

¿Cuándo es la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales Perú 2026?

Conoce cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026, quiénes participarán y cómo se definirá al próximo presidente. Revisa la fecha oficial, el proceso y todo lo que debes saber para esta etapa decisiva.

Revisa aquí cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. (Foto: Open AI)
Revisa aquí cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. (Foto: Open AI)

Tras la primera jornada de las Elecciones Generales 2026, el escenario político en el Perú entra en una etapa clave que definirá el rumbo del país en los próximos años: la segunda vuelta presidencial. Este mecanismo, contemplado en la normativa electoral, se activa cuando ninguno de los candidatos logra superar el 50% de los votos válidos, lo que obliga a una nueva votación entre los dos postulantes más respaldados por la ciudadanía. En este contexto, miles de peruanos permanecen atentos a los resultados oficiales y al cronograma electoral, ya que esta fase final no solo concentra mayor expectativa política y mediática, sino que también redefine alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado de cara a la elección definitiva del próximo presidente de la República.

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La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Perú se realizará el 7 de junio de 2026 y estará organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de garantizar el desarrollo transparente del proceso y la correcta difusión de los resultados.

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¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el país. En esta jornada, los ciudadanos volverán a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Este proceso será determinante, ya que definirá al ganador entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta, en una elección que suele concentrar mayor atención política y mediática.

PUEDES VER: https://larepublica.pe/politica/2026/04/10/multa-por-no-votar-en-elecciones-peru-2026-montos-que-pagaras-por-distrito-segun-onpe-hnews-729510

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de votos?

Si en la primera vuelta ningún candidato alcanza más de la mitad de los votos válidos, se activa automáticamente la segunda vuelta electoral. Este sistema busca asegurar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario de los votantes.

En esta etapa, solo participan los dos candidatos más votados, quienes continúan en campaña para captar el apoyo del electorado que respaldó a otras opciones políticas.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.

Asimismo, se renovará por completo el Congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.

A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Perú se realizará el 7 de junio de 2026 y estará organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Perú se realizará el 7 de junio de 2026 y estará organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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