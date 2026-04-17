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Política

Keiko Fujimori tuvo 700 mil votos más que en la primera vuelta de 2021: ¿a qué se debió?

A diferencia del 2021, este año la competencia directa de Fujimori, es cuestión ideológica, es Rafael López Aliaga, único candidato de derecha en este proceso electoral. Esto permitió, según el politólogo Alejandro Mejía, que Fujimori aglutine mayor cantidad de votos.

Elecciones 2026: Keiko Fujimori aumentó sus votos ante la falta de candidatos de derecha
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El conteo oficial de la ONPE al 93% evidencia la clara ventaja de Keiko Fujimori frente a los demás candidatos. Con 17% de votos se impone sobre Roberto Sánchez (12%) y Rafael López Aliaga (11.9%), quienes ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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La lideresa de Fuerza Popular cuenta, a la fecha, con más de 2 millones 600 mil votos. Esta cifra es superior a la que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones 2021, 1 millón 900 mil, con la que ocupó el segundo lugar por debajo de Pedro Castillo, quien, incluso, obtuvo una cantidad superior a la que hoy ostenta Fujimori, siendo más de 2 millones 700 mil votos.

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El único candidato de derecha al que se enfrenta Fujimori es Rafael López Aliaga

Para Alejandro Mejía, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el incremento de votos de Keiko Fujimori se debe a que en el proceso electoral de 2021 hubo más opciones de candidatos de derecha.

“Ese año, Fujimori tuvo como competencia a López Aliaga y Hernando De Soto, quienes eran alternativas muy fuertes de derecha. En cambio, este 2026, su competencia en cuestión ideológica, solo es López Aliaga, por lo que pudo aglutinar mayor cantidad de votantes”, explicó a este medio.

A ellos se le suma que López Aliaga concentra su presencia en Lima y queda con muy pocos votantes al interior del país, a diferencia de Fujimori quien sí tiene una preferencia uniforme en todo el Perú.

“Keiko sabía que ella tiene más presencia que López Aliaga, por eso es que impulsaba que sean los dos los que pasen a segunda vuelta. Ella sabe que tiene oportunidades de ganar si es que se enfrenta con él”, anotó.

Fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori también habría ayudado a concentrar votos a Keiko

Agregó que otro factor es el fallecimiento del exdictador Fujimori. “Es importante analizar sabiendo que también ahora ya no hay la presencia como tal de Alberto Fujimori. Eso sumado al trabajo de bases que ha hecho Fuerza popular, podría explicar que han llegado a ciertas regiones donde quizás antes tenían mayores resistencias”, dijo.

“La fragmentación del voto de derecha provocó una mejor acogida fujimorista el 2021, pero ahora como han sido solamente dos los candidatos de esa corriente ideológica, pues el populismo ha ganado un poco más, vamos a decirlo, la batalla electoral ahí en las regiones”, concluye.

Keiko se enfrentará al antivoto en una segunda vuelta

Sobre una eventual segunda vuelta entre Fujimori y López Aliaga, Mejía considera que la candidata tendría mayores oportunidades por su presencia integral en el país. “Renovación Popular se concentra más en Lima. Además, los últimos meses registraron un fuerte rechazo en el sur del país”, precisó.

En el caso de Fujimori y Roberto Sánchez, su apreciación es la misma.

“Sánchez, a diferencia de Castillo en el 2021, tiene un historial y pasado político que puede ser usado a favor por Fuerza Popular para atacar y abrir una polarización”, manifestó.

Sin embargo, Mejía también toma en cuenta que el antivoto por rechazo a Fujimori podría jugarle en contra. “Keiko se encontrará con el voto de la izquierda y el antifujimorismo. Con ello podríamos tener una segunda vuelta similar a la del 2021, pero eso va a depender de la estrategia de ambos candidatos”, anotó.

Según el conteo integral de Ipsos, hay tres candidatos que presentan un empate técnico. Se trata de Sánchez, López Aliaga y Jorge Nieto (11%). Por eso, indicaron que el otro candidato que pase a segunda vuelta será definido solo por medio del resultado de la ONPE.

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