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Política

ONPE se retracta y confirma que material electoral abandonado no fue resguardado por la policía

La ONPE admitió que su versión inicial sobre el traslado de cédulas fue incorrecta y anunció una investigación interna tras las declaraciones de una funcionaria que no se ajustaron a lo ocurrido.

Comunicado se dio tras las declaraciones del presidente del JNE, donde señaló comunicado inicial de la ONPE de falso. Foto: composición LR
Comunicado se dio tras las declaraciones del presidente del JNE, donde señaló comunicado inicial de la ONPE de falso. Foto: composición LR

La ONPE, a través de un comunicado, se retractó públicamente y confirmó que el material electoral abandonado no contó con resguardo policial durante su traslado. La entidad corrigió su versión inicial, en la que se aseguraba la presencia de un efectivo de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador, hecho que ahora reconoce no ocurrió.

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