Transparencia asegura que en los comicios del 12 y 13 de abril se realizaron elecciones creíbles

Durante una conferencia realizada en su sede en el distrito de Jesús María, la Misión de Observación Electoral a Largo Plazo de las Elecciones Generales 2026 de la Asociación Civil Transparencia presentó su primera declaración preliminar sobre las jornadas electorales del 12 y 13 de abril.

Como se recuerda, el último domingo 12 se registraron demoras en la entrega del material electoral en los locales de sufragio en Lima Metropolitana, por lo que las instituciones confirmaron que la jornada se extendería un día más.

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Transparencia: “Se realizaron elecciones creíbles”

La declaración preliminar de Transparencia concluye que, en ambas fechas, se llevaron a cabo "elecciones creíbles y transparentes", a pesar de los contratiempos en la entrega de material electoral en Lima Metropolitana, que llevó a ampliarse el horario y el día de votación. Asimismo, aseguraron que seguirán observando el proceso electoral, sobre todo, la resolución de actas observadas, nulidades, recuento de votos, entre otras cosas.

Se informó que la declaración preliminar analiza los antecedentes del proceso, marcados por reiteradas vacancias presidenciales, así como intentos fallidos de golpe de Estado y de adelanto de elecciones. También evalúa la etapa de inscripción de candidaturas, en la que se evidenciaron flexibilizaciones orientadas a garantizar el derecho a ser elegido.

La declaración preliminar también destaca la presencia femenina en la política. Señala que, pese a la eliminación de la alternancia en las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales, cerca de un tercio de las postulaciones conservó ese esquema. Este dato refleja una tendencia favorable hacia la inclusión de mujeres.

Recomendaciones de Transparencia ante una posible segunda vuelta

La primera declaración preliminar de la Asociación Civil Transparencia plantea recomendaciones frente a una eventual segunda elección presidencial. El objetivo es evitar la repetición de los incidentes ocurridos el último 12 de abril. También propone medidas para agilizar la entrega de resultados.

Asimismo, señala que la nueva jornada electoral debería estar precedida por una campaña enfocada en propuestas: se busca dejar de lado los agravios entre candidatos. Además, plantea la realización de debates descentralizados, para fomentar un voto informado y responsable.

¿Cómo avanzan los resultados de las Elecciones Generales 2026?

Con el 74% de actas procesadas por la ONPE, los resultados oficiales de las elecciones sitúan a Keiko Fujimori en el primer lugar con 16,891%, seguida por Rafael López Aliaga con 12,815% y Jorge Nieto con 11,889%. En tanto, Roberto Sánchez se acerca a Nieto luego de superar a Ricardo Belmont. Aún faltan procesar más de 21.000 actas electorales.

Elecciones 2026: demora en entrega de material electoral retrasó la jornada

Desde tempranas horas del último domingo 12 de abril, diversos locales de votación en Lima y Callao reportaron retrasos en la instalación de mesas debido a fallas en los sistemas digitales implementados por la ONPE para las Elecciones 2026. Un total de 75 colegios habilitados resultaron afectados.

Ante ello, la ONPE responsabilizó a Servicio Generales Galaga, compañía encargada de la distribución y logística. Según la entidad, el incumplimiento obligó a activar un plan de contingencia para contener el impacto, principalmente en distritos del sur de Lima.