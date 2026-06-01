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Política

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responde a Keiko Fujimori: "Una democracia sólida se construye sobre la memoria"

Entre otros temas, la institución señaló que tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori deben priorizar ampliar el acceso a la educación superior.

CCNNDDHH criticó declaraciones de Keiko Fujimori | Composición: LR.
CCNNDDHH criticó declaraciones de Keiko Fujimori | Composición: LR.
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) respondió a Keiko Fujimori luego de que esta afirmara durante el debate presidencial que “los derechos humanos no se defienden únicamente mirando al pasado”. Para la institución, esa postura constituye una afrenta a la memoria histórica.

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“Cuando se afirma que los derechos humanos no se defienden mirando al pasado, es importante recordar que una democracia sólida se construye sobre la memoria, la verdad y la justicia. Reconocer las masacres, torturas, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos es fundamental para garantizar que estos hechos no se repitan”, señaló la organización.

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Durante el debate, Keiko Fujimori evitó pronunciarse de manera directa sobre las violaciones de derechos humanos. Aunque Roberto Sánchez la encaró y le pidió que fijara una posición respecto a las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como sobre las esterilizaciones forzadas, la candidata optó por no responder a los cuestionamientos.

“Los derechos humanos también se defienden mirando al presente y al futuro de los 34 millones de peruanos. Estos derechos parten del acceso al agua, a los servicios básicos y a obras que nos permitan vivir con dignidad”, sostuvo la candidata de Fuerza Popular.

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CCNNDDHH llama a una educación más inclusiva

La organización también emplazó a los candidatos presidenciales a centrar sus propuestas en el fortalecimiento de la educación pública. Durante el debate, tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori plantearon reforzar el programa Beca 18. Sin embargo, para la organización defensora de los derechos humanos, lo prioritario es garantizar el financiamiento necesario para que la educación pública ofrezca servicios de calidad en todo el país.

“Hablar de aumentar plazas para Beca 18 no basta cuando se han respaldado recortes al presupuesto educativo que reducen las oportunidades de miles de estudiantes. El país necesita propuestas que fortalezcan la educación pública, amplíen el acceso a la educación superior y garanticen una educación de calidad para todas y todos los jóvenes”, señaló la organización en una publicación difundida a través de X.

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Durante su intervención en el debate presidencial, Keiko Fujimori propuso fortalecer el programa Beca 18. En respuesta, Roberto Sánchez cuestionó la propuesta y responsabilizó a Fuerza Popular por el presunto desfinanciamiento del programa durante su desempeño en el Congreso.

“Todo el Perú sabe cómo se han burlado de Beca 18. Ahí hay una inconsistencia que debemos corregir. Debemos ser solidarios. Si hay sectores económicos fuertes, ¿por qué perdonarles impuestos? ¿Por qué son sus amigos? Eso ha generado un forado que podría destinarse a becas, a fortalecer la infraestructura educativa y a garantizar acceso a internet”, respondió el candidato de Juntos por el Perú.

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