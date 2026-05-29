Pedro Castillo: EsSalud inicia auditoria por filtración de historia clínica del expresidente

EsSalud inició una auditoría interna para identificar y sancionar a los responsables de filtrar información de la historia clínica de Pedro Castillo. | Composición/LR

EsSalud inició una auditoría interna para identificar y sancionar a los responsables de filtrar información de la historia clínica de Pedro Castillo. | Composición/LR

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) se encuentra investigando a los responsables de la difusión de información médica del expresidente Pedro Castillo, tras la exposición de su historia clínica en un medio de comunicación.

A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que el principio de la confidencialidad es inquebrantable y se mostraron en contra de la filtración de datos sensibles.

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Debido a este incidente, la dirección del seguro social ordenó que se inicien las diligencias correspondientes para descubrir cómo se obtuvo esa información y quiénes están detrás del hecho.

“Por ello, se ha dispuesto el inicio de una auditoría interna para identificar a las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información de la historia clínica”, detalló el documento.

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Ante las dudas sobre la seguridad de las plataformas digitales del seguro, EsSalud aclaró que los datos generales no corren peligro. La institución explicó que sus sistemas cuentan con mecanismos tecnológicos que permiten saber con exactitud qué persona ingresa a revisar cada documento.

“Es preciso enfatizar que el Sistema de Información de EsSalud es técnicamente inalterable, ya que cuenta con filtros de trazabilidad estrictos que impiden a cualquier funcionario modificar o manipular los registros médicos”, precisó la entidad.