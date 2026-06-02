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Política

Hija de Ricardo Belmont respalda Roberto Sánchez: "Voto en contra de algo que ya conozco"

Explicó que Sánchez es un "hombre político", mientras que Keiko Fujimori representa un "sistema que lleva décadas construyéndose".

Hija de Ricardo Belmont defiende su voto por Roberto Sánchez: "Voto en contra de algo que ya conozco"
Hija de Ricardo Belmont defiende su voto por Roberto Sánchez: "Voto en contra de algo que ya conozco"
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Kristen Belmont, hija del excandidato presidencial Ricardo Belmont, explicó que su decisión de votar por Roberto Sánchez en la segunda vuelta no es por preferencia, sino para impedir que el fujimorismo continúe perpetuando su poder.

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“Voy a ir a votar este 7 de junio y tengo miedo, pero no el candidato que me quieren hacer temer, sino de algo que ya está pasando. (…) No estoy votando a favor de alguien, estoy votando en contra de algo que ya conozco, con hechos, no con miedo”, dijo.

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Kristen Belmont: Fujimori representa un "sistema que lleva décadas construyéndose".

Explicó que Sánchez es un "hombre político", mientras que Keiko Fujimori representa un "sistema que lleva décadas construyéndose".

Añadió que el miedo que instalan quienes están en contra de Sánchez y lo vinculan al régimen de Venezuela o al comunismo no tiene sustento.

“El Venezuela que conocemos hoy en día está como está porque el chavismo logró algo muy específico. Controló cada institución del país, primero el Tribunal Supremo, luego el Consejo Electoral, luego los medios y luego las empresas. Si te das cuenta, fue una captura silenciosa, institución por institución y esa es la forma moderna de destruir un país. Y un presidente solo, sin mayoría en el Congreso, sin jueces, sin medios, no puede ser eso”, anotó.

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En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a cuestionarse quién lleva controlando las instituciones del país.

Lamentó que esa forma de pensar la ha llevado a perder amistades y a que la tilden de "caviar" o "roja".

“Estos días he visto y lo he vivido en carne propia cómo una opinión política puede costarte tus amistades, tu familia, tu privacidad, tu número likeado, tus cuentas borradas, qué personas te señalen en la calle, que te tilden de roja, te ruca, caviar y aún así estoy aquí. No por hacer algo malo, sino por pensar distinto. Y eso tiene nombre, llama intimidación y es exactamente como el poder se perpetúa”, contó.

“No estoy votando a favor de alguien, estoy votando en contra de algo que ya conozco, con hechos, no con miedo. Sé de algo que espero que nos deje esta elección. No es que todos pensamos igual, es que recordemos que no somos enemigos, que detrás de cada voto hay una persona que ama el Perú y quiere lo mejor para él, aunque haya llegado una conclusión distinta. Porque cuando dejamos que el miedo nos haga odiarnos entre nosotros, quienes tienen poder ya ganaron y yo me niego a creer que el futuro en mi país es peruanos contra peruanos. Porque gane quien gane, vamos a seguir compartiendo el mismo país y vamos a necesitar encontrarnos de nuevo”, finalizó.


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