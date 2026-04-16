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Política

27 partidos políticos obtuvieron menos del 2% de votos: APP, Perú Libre, Avanza País no lograron el respaldo ciudadano

El conteo oficial de la ONPE, haste el 93%, revela una fuerte dispersión del voto en las elecciones 2026, con agrupaciones que no superan ni el 1% y candidaturas que quedan relegadas sin opción de competir en los primeros lugares.

De los 36 partidos que se presentaron a las elecciones presidenciales, 27 no alcanzaron ni el 2% de votos según el conteo oficial al 93% de la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
De los 36 partidos que se presentaron a las elecciones presidenciales, 27 no alcanzaron ni el 2% de votos según el conteo oficial al 93% de la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Un total de 27 partidos políticos obtuvieron menos del 2% de votos según el conteo oficial ONPE al 93%, lo que evidencia la baja representatividad de varias organizaciones en las elecciones 2026. La cifra incluye agrupaciones que no alcanzan siquiera el 1% del respaldo ciudadano a nivel nacional.

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El tramo más bajo del conteo concentra a los partidos con menor respaldo en las elecciones 2026. En este grupo aparecen Perú Moderno de Carlos Jaico con 0.058% (9.109 votos), el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Napoleon Becerra con 0.068% (10.707 votos) y el PRIN de Walter Chirinos con 0.086% (13.556 votos), todos con cifras marginales.

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En este escenario también se registra un hecho importante: el candidato Napoleon Becerra falleció un mes antes de las elecciones en un accidente de tránsito, pero su nombre permaneció en la cédula. A pesar de ello, su organización sumó más de 10.000 votos.

Le siguen Salvemos al Perú de Antonio Ortiz con 0.104%, Perú Federal de Armando Masse con 0.129% y Fe en el Perú de Álvaro Paz de la Barra con 0.138%. También figuran Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli con 0.162% y Perú Acción de Francisco Diez-Canseco con 0.187%, todos sin lograr mayor impacto electoral.

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En el siguiente tramo aparecen Libertad Popular de Rafael Belaunde con 0.243%, Demócrata Verde de Alex Gonzales con 0.379% e Integridad Democrática de Wolfgang Grozo con 0.381%. A ellos se suman Progresemos de Paul Jaimes con 0.393% y Unidad Nacional de Roberto Chiabra con 0.405%, todos por debajo del 0.5%.

La lista continúa con el Partido Morado de Mesías Guevara con 0.491%, Perú Libre de Vladimir Cerrón con 0.596% y Unido Perú de Charlie Carrasco con 0.709%. También figuran Un Camino Diferente de Rosario Fernández con 0.751%, Venceremos de Ronald Atencio con 0.841% y Perú Primero de Mario Vizcarra con 0.856%.

Finalmente, completan este grupo el Partido Patriótico del Perú de Herbert Caller con 0.860%, Somos Perú de George Forsyth con 0.896%, el APRA con Enrique Valderrama con 0.959%, Alianza para el Progreso de César Acuña con 1.131%, Cooperación Popular de Yonhy Lescano con 1.301%, Podemos Perú de Luna Gálvez con 1.582% y Frente de la Esperanza de Fernando Olivera con 1.851%.

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Martín Ueda señala estrategia para fragmentar el voto: “No ha sido una casualidad”

El politólogo Martín Ueda sostuvo que la presencia de numerosos partidos en las elecciones 2026 no responde a una coincidencia. “El hecho de que haya existido tantos partidos postulando no ha sido una casualidad del todo”, afirmó. Según explicó, esta situación tendría un componente estratégico impulsado por agrupaciones con mayor peso político.

Ueda señaló que durante el periodo 2021-2026 algunos partidos tuvieron incentivos económicos importantes. “Varios de estos partidos han tenido un incentivo de dos millones”, indicó. También cuestionó el uso de esos recursos. “Lo han destinado a algunos canales que ni siquiera tenían un alcance o estaban fuera de su jurisdicción electoral fuerte”, precisó, y advirtió que, aunque formalmente se puede justificar, en la práctica “muestra ciertas irregularidades”.

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El especialista remarcó que esta proliferación de candidaturas tuvo un objetivo claro. “Parte de la estrategia ha sido generar muchos de estos partidos para debilitar. Y más que debilitar votos, es para poder concentrar más con menos”, explicó. A su juicio, este escenario permitió que ciertas agrupaciones acumulen representación con un menor porcentaje de respaldo ciudadano.

En esa línea, Ueda comparó los resultados actuales con procesos anteriores. Indicó que hoy se puede alcanzar instancias decisivas con porcentajes mucho menores. “No se puede comparar la izquierda en 2016, que llegó casi a segunda vuelta con 27%, con la actual, que probablemente llegue con un 12% a lo mucho”, afirmó. También mencionó el caso del fujimorismo, que antes superaba el 30% y ahora obtiene cifras cercanas a la mitad, lo que, según dijo, confirma que “los grandes beneficiados fueron unos pocos” en un escenario de voto fragmentado.

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Andy Zeballos cuestiona reglas electores: “El sistema no está funcionando”

El politólogo Andy Zeballos señaló que la alta cantidad de partidos en las elecciones 2026 evidencia problemas en el sistema democrático. “Un sistema democrático saludable no pone grandes impedimentos para la participación política”, afirmó. Sin embargo, advirtió que esa apertura debe ir acompañada de organización y representación real de la ciudadanía.

Zeballos explicó que el problema surge cuando no existen filtros efectivos. “Cuando tienes una valla baja para inscribir partidos, ahora mismo 25 mil militantes, hay dos asuntos, uno legal y uno político, y ambos no los tenemos”, indicó. En ese sentido, cuestionó la ausencia de mecanismos como las elecciones primarias. “Las PASO funcionan como un filtro, si no tienes militancia activa, pierdes la inscripción”, precisó.

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El politólogo también comparó el caso peruano con otros países. “En muchos casos… existe una gran cantidad de partidos, pero antes de las elecciones se ponen de acuerdo y arman alianzas”, explicó. En contraste, sostuvo que en el Perú predomina una lógica distinta. “Por intereses particulares, asumen que pueden pasar la valla y tener representación”, dijo, y añadió que existen incentivos que agravan el problema, como el financiamiento de la franja electoral, que “ha sido un error en la ejecución”.

Zeballos advirtió un componente más crítico dentro del proceso. “Muchas veces esto funciona como un negocio”, afirmó. Según detalló, existen prácticas como el pago por candidaturas. “Excandidatos han declarado que han pagado desde cinco mil dólares para obtener puestos en las listas”, señaló. A su juicio, este factor “mercantilista” impulsa la fragmentación y explica el desborde de candidaturas que se observó en las elecciones 2026.

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Lista de los partidos políticos que no superaron el 2% en el conteo oficial de la ONPE AL 93%

PartidoCandidatoVotos - Porcentaje
Perú ModernoCarlos Jaico9,109 votos (0.058%)
PTENapoleon Becerra10,707 votos (0.068%)
PRINWalter Chirinos13,556 votos (0.086%)
Salvemos al PerúAntonio Ortiz16,334 votos (0.104%)
Perú FederalArmando Masse20,281 votos (0.129%)
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra21,744 votos (0.138%)
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli25,430 votos (0.162%)
Perú AcciónFrancisco Diez-Canseco29,388 votos (0.187%)
Avanza PaísJose Williams30,635 votos (0.195%)
Libertad PopularRafael Belaunde38,234 votos (0.243%)
Demócrata VerdeAlex Gonzales59,477 votos (0.379%)
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo59,792 votos (0.381%)
ProgresemosPaul Jaimes61,737 votos (0.393%)
Unidad NacionalRoberto Chiabra63,605 votos (0.405%)
Partido MoradoMesías Guevara77,076 votos (0.491%)
Perú LibreVladimir Cerrón93,536 votos (0.596%)
Unido PerúCharlie Carrasco111,268 votos (0.709%)
Un Camino DiferenteRosario Fernández117,993 votos (0.751%)
VenceremosRonald Atencio132,101 votos (0.841%)
Perú PrimeroMario Vizcarra134,505 votos (0.856%)
Partido Patriótico del PerúHerbert Caller135,105 votos (0.860%)
Somos PerúGeorge Forsyth140,650 votos (0.896%)
APRAEnrique Valderrama150,653 votos (0.959%)
Alianza para el ProgresoCésar Acuña177,581 votos (1.131%)
Cooperación PopularYonhy Lescano204,270 votos (1.301%)
Podemos PerúJosé Luna248,397 votos (1.582%)
Frente de la EsperanzaFernando Olivera290,628 votos (1.851%)
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