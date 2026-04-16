Roberto Sánchez a López Aliaga: "Si un Quispe hubiera dicho improperios ya hubiera carpetas de investigación"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, se refirió a las declaraciones que tuvo su contrincante Rafael López Aliaga contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por su narrativa, sin pruebas, de un supuesto fraude electoral.

En ese sentido, Sánchez criticó los dichos de López Aliaga y aseguró que si una persona de su entorno lo hubiera dicho, estaría siendo investigada por la Fiscalía.

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"Ya quisiera saber yo si es que un Quispe o un Palomino hubiera dicho esos improperios que dice el señor López Aliaga sobre cualquier autoridad, les aseguro que de oficio nos hubieran abierto carpetas de investigación y quién sabe, ya hasta estarían allanando este local. Pero como es Rafael López Aliaga, como es blanquito —disculpen ustedes esta expresión—, no, pues”, dijo durante una conferencia de prensa en el local partidario de Juntos por el Perú.

En ese sentido, Sánchez afirmó que no existen razones para discriminar a una persona y rechazó los términos clasistas y racistas que se utilizan.

"Nosotros respetamos y no queremos que ni el color, ni la condición cultural ni otras condiciones, no hay ni un solo factor para ser racista, clasista, queremos justicia, democracia, igualdad", expresó.