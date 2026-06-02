El arte textil peruano contemporáneo en el Museo Metropolitano de Lima

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“Siento que muchos artistas hoy en día están revisitando bastante la herencia textil, la riqueza textil que hay acá en Perú. Yo creo que hay una especie de continuidad, pero una continuidad mucho más contemporánea al rescatar esos códigos prehispánicos, esos códigos del pasado que llevan cinco mil o tres mil años de antigüedad, dependiendo de la cultura prehispánica. Es un pasado que está ahí, que lo tenemos visible”, declara para La República el curador Daniel G. Alfonso sobre la exposición colectiva Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo, que se exhibe en la Sala Limaq del Museo Metropolitano de Lima.

La exposición Todavía hay tiempo reúne los trabajos de quince artistas. En primer lugar, es una muestra intergeneracional, donde apreciamos las piezas de artistas con muchos años en la parcela textil, como Elvia Paucar y Cristina Colichón. Tampoco es una muestra exclusiva de mujeres; en ella está Henry Ortiz. En segundo lugar, hay que subrayar la frescura de los trabajos. Obviamente, lo textil está, pero del mismo modo es posible percibir un diálogo con otros registros que los aproximan al público, que se pregunta si lo que ve es necesariamente textil o no. En esa indeterminación yace el magnetismo de la muestra.

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"Todavía hay tiempo". Imagen: Facebook.

“Muchos de los artistas de Todavía hay tiempo provienen de otras disciplinas. Lo que seduce a los artistas tal vez a producir un cambio de estética o de técnica o de procedimiento es que el textil tiene la fibra, el hecho de la investigación, el hecho de salir de Lima y descentralizar también un poco el pensamiento de uno como artista y comenzar a explorar otros espacios dentro del mismo contexto peruano. Lo textil ha permitido que sus obras pictóricas, escultóricas o de grabado también puedan evolucionar, crecer y expandirse. Esto es parte de un proceso investigativo que no termina nunca, porque es el tema de cómo impregnar los colores, crear colores, crear pigmentos, buscar determinados elementos naturales para la creación de estos pigmentos para poder sedimentarlos en determinados materiales que forman parte del arte textil. Yo creo que eso es lo que atrae a los artistas”. De lo dicho por Daniel G. Alfonso se deduce la madurez de la muestra. Todos son creadores con oficio y los trabajos no exudan tanteo.

“Yo soy pintora. Trabajaba al óleo, y también hacía mucha fotografía y arte digital. Pero cuando hice mi maestría, empecé a probar más instalaciones, donde incorporé mi trabajo de cerámica con moldes. Luego comencé de forma muy autodidacta con lanas. Cuando regresé a Lima, fue que empecé a buscar dónde aprender más. Me gusta sentir lo que trabajo y el arte textil me da mucha versatilidad”, dice Fiorella Gonzales Vigil, una de las artistas de Todavía hay tiempo.

Fiorella Gonzales Vigil. Foto: Marco Cotrina.

Sobre lo textil circulan algunas impresiones. Para algunos artistas puede llegar a ser una experiencia terapéutica y, para otros, un sendero expresivo. En el caso de Gonzales Vigil, su apego por el registro textil parte de una necesidad de expresión. “Parte de mi obra ha estado enfocada en la violencia de género, pero en estos trabajos con el textil he querido sentir más la materialidad, la calidez del textil; el tema del hogar sigue presente, por ejemplo. Tengo 10 años con el arte textil y la tela siempre ha estado en lo que hago, incluso desde cuando estudiaba”, enfatiza la artista, quien añade: “en Perú tenemos una gran tradición textil que ahora está siendo visibilizada. Pero no se ha logrado de un día para otro. Para mí, lo textil me ayuda a encontrarme como artista; en mi pieza de la exposición sigue la cerámica, por ejemplo, que no he abandonado por lo textil, sino que lo textil me ha dado otra manera de aproximarme a mis temas. Creo que los artistas están encontrando en el textil una manera de conocerse más como creadores”.

"Mar y Tierra" de Elvia Paucar y Angie Leaño Paucar. Imagen: Difusión.

Para Daniel G. Alfonso, “mi idea de esta exposición es que sea un punto de partida para generar otro tipo de eventos alrededor del arte textil, darle mucho más valor del que ya tiene. En Panamá, Colombia y Miami existen bienales de arte textil, y en Perú, que es un país tan rico en arte textil, no las tenemos. Espero que más artistas y gestores sumemos esfuerzos para que sea una realidad”. Que sea así.

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Dato:

Participan: Elvia Paucar, Angie Leaño Paucar, Sandra Cáceres, Paola Torres Núñez del Prado, Zaida Silvano, Eli Delvalle, Allen Ladd, Henry Ortiz, Tamiki, Alexia Pedal, Kristie Arias, Ale Grau, Clara Best y Cristina Colichón.

Lugar: av. 28 de Julio. Entrada del Parque de la Exposición.