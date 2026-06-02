HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Mesías Guevara sobre Rafael Belaunde en Fuerza Popular: "En el 2021 hizo lo mismo y terminó ofreciendo disculpas"

El excandidato presidencial cuestionó la decisión de Rafael Belaunde de incorporarse al equipo técnico de Keiko Fujimori y recordó los enfrentamientos históricos entre el fujimorismo y el expresidente Fernando Belaunde Terry.

El excandidato presidencial del Partido Morado se pronunció sobre el apoyo de Rafael Belaunde a Keiko Fujimori. Foto: composición LR
El excandidato presidencial del Partido Morado se pronunció sobre el apoyo de Rafael Belaunde a Keiko Fujimori. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Mesías Guevara criticó la incorporación de Rafael Belaunde al equipo técnico de Fuerza Popular y afirmó que no comprende la decisión del excandidato presidencial. El excandidato presidencial del Partido Morado recordó que durante la campaña de 2021 Belaunde también respaldó a Keiko Fujimori y aseguró que posteriormente terminó ofreciendo disculpas por esa postura.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las declaraciones fueron brindadas luego de que Rafael Belaunde fuera presentado como parte del equipo que acompaña la candidatura de Keiko Fujimori para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. Para Guevara, la decisión resulta contradictoria debido a la historia política de la familia Belaunde y su relación con el régimen de Alberto Fujimori.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

lr.pe

Guevara señaló que nunca existieron conversaciones entre Acción Popular y Libertad Popular sobre una eventual alianza electoral. Sin embargo, indicó que la incorporación de Belaunde a las filas del fujimorismo le genera sorpresa por los antecedentes que marcaron la relación entre ambas corrientes políticas.

Además, sostuvo que el vínculo entre el fujimorismo y la familia Belaunde estuvo marcado por episodios de confrontación durante la década de 1990. En ese sentido, consideró que el respaldo de Rafael Belaunde a Fuerza Popular representa una decisión difícil de entender desde una perspectiva histórica.

PUEDES VER: George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

lr.pe

Guevara cuestiona respaldo de Rafael Belaunde al fujimorismo por antecedentes con su abuelo

Mesías Guevara expresó su desacuerdo con la incorporación de Rafael Belaunde al equipo técnico de Fuerza Popular y sostuvo que la decisión resulta difícil de entender debido a la relación que, según afirmó, mantuvo el fujimorismo con el expresidente Fernando Belaunde Terry.

Durante la entrevista recordó los conflictos que existieron entre el régimen de Alberto Fujimori y el fundador de Acción Popular. A su juicio, esos antecedentes vuelven más llamativo que uno de sus descendientes respalde actualmente a la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

PUEDES VER: Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

lr.pe

"El fujimorismo maltrató a su abuelo. Lo persiguió no solo a él, sino también a los militantes de Acción Popular", manifestó Guevara. Asimismo, señaló que Fernando Belaunde enfrentó diversas acciones que afectaron su situación política durante aquellos años.

Mesías Guevara también afirmó que el exmandatario fue objeto de presiones y restricciones que buscaban apartarlo de la vida pública. "Lo arrinconaban, lo extorsionaban, lo humillaban prácticamente", declaró al referirse al trato que habría recibido durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El exgobernador de Cajamarca sostuvo que la decisión de Rafael Belaunde contrasta con el legado democrático de su abuelo. "Ahora Rafael sale apoyando a los humilladores de su abuelo", señaló. Además, destacó la trayectoria de Fernando Belaunde Terry y lo calificó como "un gran demócrata" y "un ilustre peruano".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ahora Nación propone a Mesías Guevara como primer ministro de un posbile gobierno de Roberto Sánchez

Ahora Nación propone a Mesías Guevara como primer ministro de un posbile gobierno de Roberto Sánchez

LEER MÁS
Mesías Guevara y militantes del Partido Morado anuncian voto por Roberto Sánchez

Mesías Guevara y militantes del Partido Morado anuncian voto por Roberto Sánchez

LEER MÁS
Mesías Guevara sobre Keiko Fujimori: “Desde su pataleta de 2016, no hemos podido salir de la crisis que ella comenzó”

Mesías Guevara sobre Keiko Fujimori: “Desde su pataleta de 2016, no hemos podido salir de la crisis que ella comenzó”

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

LEER MÁS
George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

LEER MÁS
Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

Rosa María sobre nuevo plan de gobierno de Sánchez: "¿Qué ha tenido de exitoso? Que toda la semana hablaremos de él"

LEER MÁS
Rafael Belaunde tras renuncia de los militantes de Libertad Popular: "El que vote por Sánchez no será mi enemigo"

Rafael Belaunde tras renuncia de los militantes de Libertad Popular: "El que vote por Sánchez no será mi enemigo"

LEER MÁS
Anahí Durand sobre nacionalización de Telefónica en plan de gobierno: "Hubo un cambio por un error de edición"

Anahí Durand sobre nacionalización de Telefónica en plan de gobierno: "Hubo un cambio por un error de edición"

LEER MÁS
Keiko Fujimori no llegó a Puno: militantes de fujimorismo se enfrentan a dirigentes que rechazaron su presencia

Keiko Fujimori no llegó a Puno: militantes de fujimorismo se enfrentan a dirigentes que rechazaron su presencia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025