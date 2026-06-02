Mesías Guevara sobre Rafael Belaunde en Fuerza Popular: "En el 2021 hizo lo mismo y terminó ofreciendo disculpas"

El excandidato presidencial del Partido Morado se pronunció sobre el apoyo de Rafael Belaunde a Keiko Fujimori. Foto: composición LR

El excandidato presidencial del Partido Morado se pronunció sobre el apoyo de Rafael Belaunde a Keiko Fujimori. Foto: composición LR

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Mesías Guevara criticó la incorporación de Rafael Belaunde al equipo técnico de Fuerza Popular y afirmó que no comprende la decisión del excandidato presidencial. El excandidato presidencial del Partido Morado recordó que durante la campaña de 2021 Belaunde también respaldó a Keiko Fujimori y aseguró que posteriormente terminó ofreciendo disculpas por esa postura.

Las declaraciones fueron brindadas luego de que Rafael Belaunde fuera presentado como parte del equipo que acompaña la candidatura de Keiko Fujimori para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. Para Guevara, la decisión resulta contradictoria debido a la historia política de la familia Belaunde y su relación con el régimen de Alberto Fujimori.

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Guevara señaló que nunca existieron conversaciones entre Acción Popular y Libertad Popular sobre una eventual alianza electoral. Sin embargo, indicó que la incorporación de Belaunde a las filas del fujimorismo le genera sorpresa por los antecedentes que marcaron la relación entre ambas corrientes políticas.

Además, sostuvo que el vínculo entre el fujimorismo y la familia Belaunde estuvo marcado por episodios de confrontación durante la década de 1990. En ese sentido, consideró que el respaldo de Rafael Belaunde a Fuerza Popular representa una decisión difícil de entender desde una perspectiva histórica.

Guevara cuestiona respaldo de Rafael Belaunde al fujimorismo por antecedentes con su abuelo

Mesías Guevara expresó su desacuerdo con la incorporación de Rafael Belaunde al equipo técnico de Fuerza Popular y sostuvo que la decisión resulta difícil de entender debido a la relación que, según afirmó, mantuvo el fujimorismo con el expresidente Fernando Belaunde Terry.

Durante la entrevista recordó los conflictos que existieron entre el régimen de Alberto Fujimori y el fundador de Acción Popular. A su juicio, esos antecedentes vuelven más llamativo que uno de sus descendientes respalde actualmente a la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

"El fujimorismo maltrató a su abuelo. Lo persiguió no solo a él, sino también a los militantes de Acción Popular", manifestó Guevara. Asimismo, señaló que Fernando Belaunde enfrentó diversas acciones que afectaron su situación política durante aquellos años.

Mesías Guevara también afirmó que el exmandatario fue objeto de presiones y restricciones que buscaban apartarlo de la vida pública. "Lo arrinconaban, lo extorsionaban, lo humillaban prácticamente", declaró al referirse al trato que habría recibido durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El exgobernador de Cajamarca sostuvo que la decisión de Rafael Belaunde contrasta con el legado democrático de su abuelo. "Ahora Rafael sale apoyando a los humilladores de su abuelo", señaló. Además, destacó la trayectoria de Fernando Belaunde Terry y lo calificó como "un gran demócrata" y "un ilustre peruano".