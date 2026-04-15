Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar
Gálvez también aseguró que no existían elementos que sustenten acusaciones de fraude electoral.
- Banda criminal ‘La guerrilla pobre’ captó y extorsionó a unas 200 mujeres en Perú
- Jornada electoral concluyó con 48 detenidos y 27 ocurrencias por suplantación de identidad
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aseguró que la única forma de que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sea retirado de su cargo es mediante una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o, en su defecto, a través de una medida cautelar dictada por el Poder Judicial.
“Pueden imponer una medida cautelar de separación o suspensión del cargo y, a partir de ese momento, el señor Corvetto dejaría la ONPE. Eso es lo que tiene que pasar. Ni el Jurado ni ninguna otra instancia puede retirarlo del cargo porque un candidato lo diga”, señaló en entrevista a RPP.
TE RECOMENDAMOS
ROBERTO SÁNCHEZ SUPERA A RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Elecciones 2026: Roberto Sánchez se ubica en el segundo lugar tras superar a Rafael López Aliaga en conteo de la ONPE al 89%
Además, indicó que las primeras investigaciones formales contra Corvetto ya han sido iniciadas en el Ministerio Público: “Nosotros, desde la Fiscalía de la Nación, hemos derivado el caso a la fiscalía penal”, agregó.
El fiscal de la Nación sostuvo que no existen mayores indicios para sostener una narrativa de fraude electoral: “No he advertido elementos que configuren fraude o una causal de nulidad del proceso electoral. Creo que hay un apresuramiento y llamaría a los candidatos o a las personas que sostienen esa posición a actuar con mayor responsabilidad”.
PUEDES VER: Presentan pedidos de nulidad de elecciones por ampliación de votación y fallas en instalación de mesas
Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, descarta existencia de un fraude electoral
Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, se refirió en una entrevista a los señalamientos de presunto fraude vinculados al proceso electoral. Según indicó, no hay evidencias concretas ni elementos sólidos que sustenten dichas acusaciones.
PUEDES VER: Cerrón, Cavero, Tudela y más: los congresistas que buscaban la reelección y no pasaron la valla electoral
“Estamos en un contexto de plenas elecciones. Nada debe interrumpirlas. No hay condiciones técnicas ni legales para hablar de fraude”, señaló Gutiérrez en entrevista con RPP.
Asimismo, señaló que tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tienen una responsabilidad a nivel institucional: “Las responsabilidades individuales se determinarán. Hoy sabemos que existen responsabilidades institucionales. Todo el sistema está diseñado para que pueda ser fiscalizado. (…) Los hechos serán materia de una investigación seria y concreta. Todas las instituciones tienen su sistema de control listo para ser activado en momentos determinados”, apuntó.