Ministerio Público: Tomás Gálvez asegura que Piero Corvetto solo puede ser separado de la ONPE por la JNJ o por medida cautelar

Gálvez señaló que solo hay dos modos de que Corvetto sea separado de su puesto | Composición: LR.

Gálvez señaló que solo hay dos modos de que Corvetto sea separado de su puesto | Composición: LR.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aseguró que la única forma de que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sea retirado de su cargo es mediante una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o, en su defecto, a través de una medida cautelar dictada por el Poder Judicial.

“Pueden imponer una medida cautelar de separación o suspensión del cargo y, a partir de ese momento, el señor Corvetto dejaría la ONPE. Eso es lo que tiene que pasar. Ni el Jurado ni ninguna otra instancia puede retirarlo del cargo porque un candidato lo diga”, señaló en entrevista a RPP.

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Además, indicó que las primeras investigaciones formales contra Corvetto ya han sido iniciadas en el Ministerio Público: “Nosotros, desde la Fiscalía de la Nación, hemos derivado el caso a la fiscalía penal”, agregó.

El fiscal de la Nación sostuvo que no existen mayores indicios para sostener una narrativa de fraude electoral: “No he advertido elementos que configuren fraude o una causal de nulidad del proceso electoral. Creo que hay un apresuramiento y llamaría a los candidatos o a las personas que sostienen esa posición a actuar con mayor responsabilidad”.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, descarta existencia de un fraude electoral

Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, se refirió en una entrevista a los señalamientos de presunto fraude vinculados al proceso electoral. Según indicó, no hay evidencias concretas ni elementos sólidos que sustenten dichas acusaciones.

“Estamos en un contexto de plenas elecciones. Nada debe interrumpirlas. No hay condiciones técnicas ni legales para hablar de fraude”, señaló Gutiérrez en entrevista con RPP.

Asimismo, señaló que tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tienen una responsabilidad a nivel institucional: “Las responsabilidades individuales se determinarán. Hoy sabemos que existen responsabilidades institucionales. Todo el sistema está diseñado para que pueda ser fiscalizado. (…) Los hechos serán materia de una investigación seria y concreta. Todas las instituciones tienen su sistema de control listo para ser activado en momentos determinados”, apuntó.