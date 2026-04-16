‪Allanan viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao‬

Las viviendas de César Pérez y Pedro Spadaro, alcalde y exalcalde del Callao, fueron allanadas desde la madrugada de este 16 de abril como parte de una investigación por presunta corrupción en tu la Municipalidad del Callao. El operativo incluyó más de 15 inmuebles vinculados a funcionarios, exfuncionarios y proveedores.

La intervención inició alrededor de las 5:00 a. m. en el distrito de San Isidro. Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) ingresaron a edificios donde residen ambos investigados. En el caso de Spadaro, la diligencia se concentró en un departamento ubicado en el quinto piso, donde se recogieron documentos y equipos.

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El operativo no solo alcanzó domicilios. También incluyó el local central de la Municipalidad del Callao, donde fiscales y policías buscaron información clave para el caso. En las zonas intervenidas se desplegó personal de unidades tácticas, mientras la prensa permaneció a la espera de resultados.

La investigación se inició tras un reportaje publicado el 18 de agosto de 2025. Ese informe alertó sobre presuntas irregularidades en la entrega de órdenes de servicio durante los años 2023, 2024 y 2025. Las pesquisas apuntan a un posible direccionamiento de contratos a favor de determinados proveedores.

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Municipalidad del Callao rechaza acusaciones y denuncia posible uso político del caso

La Municipalidad del Callao emitió un comunicado tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía. La comuna aseguró que, desde el inicio de la investigación hace ocho meses, ha entregado toda la información solicitada por las autoridades. Según indicaron, tanto el alcalde César Pérez como los funcionarios han respondido a los requerimientos en el marco del debido proceso.

En esa línea, la gestión reafirmó su disposición de colaborar con el Ministerio Público y la PNP. Señalaron que mantendrán una actitud de apertura durante el desarrollo de las diligencias. El objetivo, precisaron, es contribuir al esclarecimiento de los hechos vinculados a la presunta corrupción en la Municipalidad del Callao.