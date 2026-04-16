Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: el conteo de votos y las actas observadas definirán el segundo lugar

Conteo de votos en la etapa final. Al 93,058% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se ubica en el segundo lugar con 11,973% (1.880.266 votos), mientras Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el tercer lugar con 11,930% (1.873.567 votos). Uno de estos dos candidatos pasará a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Solo 6.699 los separan. El voto de las 1.027 actas que faltan procesar y de las 5.413 observadas definirá el duelo por la Presidencia que se resolverá el domingo 7 de junio.

Por su parte, López Aliaga insiste en una narrativa de fraude. Alega, sin pruebas, que fue perjudicado en las elecciones del 12 y 13 de abril. Incluso, en un post en redes sociales, ofreció S/20.000 a las personas que trabajaron en la ONPE o JNE para que brinden información de un supuesto fraude. Aunado a ello, en las últimas horas, se han presentado más de 24 pedidos para anular todas las Elecciones 2026.

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Mientras tanto, Sánchez espera a que la ONPE realice el conteo de votos al 100%. JPP, a través de un comunicado, respaldó el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que indica que no hubo fraude en los comicios electorales.

En esa misma línea, el partido le respondió a López Aliaga: "Si hay dudas sobre este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos que buscan torcer el resultado. Eso no es defender la democracia: es empujar al país al caos. Ese caso ya golpea la confianza y fragiliza el futuro próspero que el Perú debe construir".

Regiones con más actas observadas

Las regiones con mayor número de actas observadas son Lima (998), Piura (428), La Libertad (389), Loreto (397), Áncash (241), Cajamarca (238), Ica (228), Huánuco (211), Ucayali (186), Lambayeque (186), Junín (171), San Martín (162) y Callao (125). Solo en 3 de estos departamentos, Sánchez quedó en primer puesto; en el resto, Fujimori.

En Lima Metropolitana, los distritos con mayor número de actas observadas son Villa El Salvador (68), Santiago de Surco (57), Comas (44) y San Juan de Miraflores (89). En este último distrito se reportaron problemas para la instalación y apertura de tres locales de votación el 12 de abril. Les siguen San Martín de Porres (39), Lima (36), Villa María del Triunfo (33), Independencia (32), Pachacámac (30), La Victoria (27), Los Olivos (25), Lurín (23) y Miraflores (22).

En el exterior se registran 499 actas observadas: 306 en el continente americano, 169 en Europa y 2 en Oceanía, las cuales deberán ser evaluadas por los JEE.

Fujimorismo pone sus personeros a disposición de Renovación Popular

A pesar de mostrarse en contra del pedido de insurgencia al que convocó López Aliaga, Fujimori aseguró que pondrán a disposición de Renovación Popular todos los personeros del partido con la finalidad de "esclarecer los hechos".

La lideresa fujimorista había tomado una postura contraria a la de su contrincante y dijo —en alusión a la narrativa de fraude de López Aliaga— que la "democracia se fortalece con hechos y datos, no con relatos". Sin embargo, el comando de personeros contribuirá con el exalcalde de Lima.

La sorpresiva ayuda de Fujimori al candidato conservador de derecha se produciría con la finalidad de evitar al candidato de izquierda en la segunda vuelta. En 2021, la hija del exdictador Alberto Fujimori perdió en segunda vuelta contra Pedro Castillo, quien es la figura a la que se sujeta Sánchez en su campaña.

En tanto, redes sociales, López Aliaga ofreció S/20.000 a todas las personas que trabajaron en la ONPE o JNE que puedan servirle en su narrativa de fraude.

El proceso para resolver las actas observadas en los JEE

Para comprender el criterio que utiliza el JEE para resolver las actas, es necesario considerar los motivos por los cuales estas son observadas: pueden carecer de datos, estar incompletas, presentar errores aritméticos (como sumas incorrectas), ser ilegibles o no contar con las firmas de los miembros de mesa en alguna etapa de la instalación, el sufragio o el escrutinio. Asimismo, pueden incluir votos impugnados, solicitudes de nulidad, múltiples observaciones o haber sido extraviadas o siniestradas.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), las actas observadas, con solicitud de nulidad y con votos impugnados, no son ingresadas a la contabilización de votos hasta que el JEE resuelva sobre su contenido.

De igual manera, dentro de los criterios para resolverlas, la LOE establece que no se considerará "acta incompleta" la que tiene consignado el “total de ciudadanos que votaron”, ya sea en letras o en números. De igual manera, no se calificará como "acta observada" la que cuente en cualquiera de las tres secciones (instalación, sufragio o escrutinio) las firmas y datos de los miembros de mesa.

Tampoco las que cuenten con uno o más miembros de mesa iletrados o que se encuentren en la incapacidad de firmar, siempre y cuando estén correctamente identificados y dejen constancia de ello. De la misma manera, no será declarada "acta observada" la que no tenga lacrado o lámina de protección sobre los resultados y observaciones.

Ahora bien, el procedimiento para remitir el acta al JEE es el siguiente: primero, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) debe identificar las actas observadas, con voto impugnado o con solicitud de nulidad, y las separa para entregarlas a los JEE. Cada una de las actas debe estar acompañada de un reporte individual que identifique claramente la observación para ser enviada física o digitalmente. La entrega de estas actas al JEE se realiza de manera individual o grupal, dentro de las 48 horas posteriores a su recepción en la ODPE.

Ya con las actas bajo su poder, el JEE las analiza y debe pronunciarse mediante resolución de manera inmediata. El ente electoral, para resolver actas observadas, realiza el cotejo del ejemplar observado con el ejemplar del JEE.

Hasta el cierre de esta nota, los 60 JEE, a través de la plataforma electoral, están publicando las actas que ya han sido resueltas, mientras que otras están en pronunciamiento y recién ingresando al sistema.

En caso de que se apele la decisión del JEE, se deberá realizar en menos de 3 días hábiles para que se eleve al JNE y resuelva en ese mismo plazo establecido.

Disputa por la Cámara de Diputados

Al 86,112% de las actas procesadas por la ONPE, Renovación Popular (796.681), Buen Gobierno (627.399) y Fuerza Popular (617.015) son los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones del 12 y 13 de abril.

Los siguen Ahora Nación (394.443), Cívico Obras (331.961) y País para Todos (269.408), que fueron los tres últimos partidos que pasan la valla del 5% para la Cámara de Diputados y tendrían representación en el Congreso.

En detalle, el fujimorismo y Renovación no contarían con mayoría en el Parlamento. Buen Gobierno y Ahora Nación se posicionan como las bancadas de oposición.

Lo llamativo es que Juntos por el Perú (JPP) no tendrá representación en esta Cámara a pesar de que su candidato presidencial se disputa el pase a segunda vuelta con López Aliaga. Los electores apoyaron más la elección presidencial que la de diputados.

Los candidatos con mayor —por ahora— votación fueron Harvey Colchado y Norma Yarrow con más de 100.000 votos, mientras que Indira Huilca, Cecilia Chacón y José Baella pasaron los 50.000 votos. Más abajo se ubican Roxana Rocha y Óscar Reto.

Lucha por el Senado

El Senado estará compuesto por 60 miembros, pero 30 serán representantes a nivel nacional y los otros a nivel regional.

En el primer escenario, el fujimorismo y Renovación dejarían de ser mayoría respecto al actual Congreso. Con el 63,654% de actas procesadas por la ONPE, Fuerza Popular obtiene el 14,286%, Renovación el 12,216%, Buen Gobierno el 11,339%, JPP el 11,245%, Cívico Obras el 8,792%, Ahora Nación el 8,533% y País para Todos el 5,741%. En este contexto, la mitad de la Cámara de Diputados estaría conformada por fuerzas de oposición a los partidos que hoy integran el Parlamento.

De ese rubro, los candidatos con más votos fueron Miguel Torres, López Aliaga, José Mercedes Castillo, Alfonso López Chau y Daniel Hugo Barragán.

En la otra mitad del Senado, correspondiente a la representación regional, RP obtuvo el 20,027% de los votos, seguido por Buen Gobierno con el 16,479%, Fuerza Popular con el 15,709%, Ahora Nación con el 8,678%, Cívico Obras con el 8,460% y País para Todos con el 6,836%. En este ámbito, JPP apenas alcanzó el 2,959%.

Las organizaciones políticas que serían oposición son Ahora Nación y Buen Gobierno.