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Política

Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo y califica información de falsa

El Ministerio ya había descartado la existencia de un supuesto trámite en curso para conceder gracia presidencial a Castillo Terrones.

Anteriormente, el Ministerio ya había descartado la existencia de un supuesto trámite en curso para conceder gracia presidencial a Castillo Terrones.
Anteriormente, el Ministerio ya había descartado la existencia de un supuesto trámite en curso para conceder gracia presidencial a Castillo Terrones.
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El Ministerio de Justicia descartó supuesto indulto a Pedro Castillo y califica la información de falsa. Anteriormente, la cartera ya había descartado la existencia de un supuesto trámite en curso para conceder gracia presidencial a Castillo Terrones.

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