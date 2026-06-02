Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo y califica información de falsa
El Ministerio ya había descartado la existencia de un supuesto trámite en curso para conceder gracia presidencial a Castillo Terrones.
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El Ministerio de Justicia descartó supuesto indulto a Pedro Castillo y califica la información de falsa. Anteriormente, la cartera ya había descartado la existencia de un supuesto trámite en curso para conceder gracia presidencial a Castillo Terrones.