Un siglo de Marilyn Monroe

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Hace 100 años nació la icónica Marilyn Monroe. En su honor, el Academy Museum de Hollywood, el museo más grande dedicado al cine, presentó una exhibición que estará abierta al público hasta febrero. “La celebra como una actriz visionaria, examinando las múltiples facetas de cómo creó y moldeó su imagen pública en el contexto del sistema clásico de estudios de Hollywood”.

Pero la corta vida de esta leyenda del séptimo arte, tantas veces solo elogiada por su belleza, también ha generado reflexiones sobre su legado. En septiembre de 2022, la película Blonde tuvo una ovación de 14 minutos en el Festival de Venecia. Ana de Armas la retrata como una estrella con poder, pero a la vez ahonda en sus inseguridades, en su vulnerabilidad y en la violencia de industria que la subestima.

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En las salas de cine, el filme tuvo una calificación de NC-17 para dirigirse solo al público adulto. Blonde inicia con la niñez de Norma Jeane e impacta desde los primeros minutos al abordar la ausencia paterna y la salud mental de su madre.

Cuando Ana de Armas leyó el guion del cineasta Andrew Dominik, adaptación de la novela de Joyce Carol Oates, quedó conmovida y en shock. Ese año, por cuestiones del azar, La República fue el único medio de Perú que entrevistó por Zoom a la actriz durante una agitada jornada con la prensa mundial. “Es tan importante empezar la película así porque explica tantas cosas sobre cómo esta niña ve la vida a través de ese lente, con un padre no existente y una madre enferma y abusiva”.

Una de las grandes virtudes de la actriz cubana fue plasmar la diferencia entre Marilyn y Norma. Llegó a la conclusión de que la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias se sentía esclava de la industria. “Se sentía como una prisionera de este personaje que se creó. Creo que al principio ella contribuyó en eso, en la creación de Marilyn, pero muy pronto se fue de su control. Y el estudio, la industria y la maquinaria de Hollywood tomaron control de eso y ella estaba totalmente atrapada”, nos dijo De Armas.

La actriz logró su primera nominación al Óscar por este personaje. La película fue una apuesta de 12 años para el director Andrew Dominik, quien evitó ser censurado. De hecho, después de su paso por los cines, la película se estrenó en Netflix sin cortes. Hay escenas que revelan los abusos que sufrió Marilyn Monroe: desde la relación que tuvo con John F. Kennedy hasta un delito en un estudio de Hollywood.

“Como Andrew ha dicho en otras ocasiones, esta película a todo el mundo le parecía una buena idea, pero nadie quería dar dinero para ella (sonríe). Y no fue hasta que pasó el #MeToo que entonces lo incorrecto era no escuchar estas historias. Es imposible ignorar una historia como esta, de una mujer que fue maltratada y abusada de esta manera. Entonces, si no hubiese sido por el clima en el que estamos ahora, las mujeres hablando de los abusos y poniendo límites y punto final a este tipo de comportamientos, pienso que escenas como esta ahora tienen otro impacto”, nos respondió al ser consultada por el movimiento feminista #MeToo y la apertura para contar estas historias.

“Marilyn era su armadura y, a la vez, una prisión”

El personaje la desbordó, pero había exigido su lugar en la industria: pidió mejores guiones y creó su propia productora, Marilyn Monroe Productions (MMP). “No pensaban que era una actriz buena. Marilyn era un poco su armadura y, a la vez, una prisión. Lo que hizo fue convertir a Norma en totalmente invisible y ya no podía ser ella misma; la gente no estaba interesada en eso”.

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Hay otras películas para conocer más allá del glamour alrededor de este ícono del cine y de la moda. Está el documental Descubriendo a Marilyn (2022) y Mi semana con Marilyn (2011) en la que es interpretada por Michelle Williams. La cinta se centra en sus últimos años, precisamente, en la filmación de la película El príncipe y la corista (1957). La actriz y cantante falleció cinco años después de esa película por una sobredosis de barbitúricos. Tenía 36 años.

“Hay esta idea de la fama y el éxito y estas imágenes que tenemos tan grabadas en nuestras mentes sobre Marilyn, de tanta felicidad y abundancia”, nos respondió De Armas. “Para mí, lo importante es que la gente sea un poco más empática, que entienda la vulnerabilidad. Quiero que conozcan quién fue ella como mujer, quitando todas las capas de este personaje creado”. A 9 años de que el movimiento #MeToo estallara a nivel mundial y a 11 años de Ni una menos, la conversación sigue vigente.