Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por incitar a la insurgencia

Rafael López Aliaga es denunciado ante el Ministerio Público por incitar a la insurgencia. | Composición/LR

Rafael López Aliaga es denunciado ante el Ministerio Público por incitar a la insurgencia. | Composición/LR

Este quince de abril, se formalizó una denuncia penal contra Rafael López Aliaga por el presunto delito de perturbación del proceso electoral. El documento, presentado ante el Ministerio Público, señala que el candidato utilizó su alcance masivo para convocar a una insurgencia civil tras cuestionar los resultados de las elecciones.

La acusación sostiene que López Aliaga incitó al desorden al exigir la nulidad del proceso en un plazo de 24 horas. Por ello, los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán solicitaron la detención inmediata del candidato bajo la figura de flagrancia. Argumentan que, mientras él siga llamando a la insurgencia en redes sociales y mítines, el delito se mantiene en curso.

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Como prueba, la Fiscalía recibió videos del discurso de López Aliaga frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y capturas de sus mensajes en redes. El documento advierte que estas conductas no se encuentran amparadas por la libertad de expresión, ya que se puede vulnerar el derecho al voto y la estabilidad del país.

López Aliaga demanda que se anulen elecciones

La denuncia surge tras los hechos ocurridos la noche previa, cuando el candidato encabezó un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En dicha concentración, López Aliaga lanzó un ultimátum de 24 horas para anular las elecciones y exigió la captura inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Según el candidato, se habrían robado cerca de 500.000 votos, aunque no presentó pruebas que respalden dicha afirmación.

Durante su discurso, el líder de Renovación Popular calificó el proceso como un engranaje para alterar la voluntad popular y descalificó el trabajo de los observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA. El candidato pidió que se retiren del país, pese a que las instituciones electorales atribuyeron las demoras a problemas logísticos en el transporte de actas.