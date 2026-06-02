Somos Perú aún no toma una posición a favor de ningún candidato a días de la elección

Somos Perú aún no toma una posición a favor de ningún candidato a días de la elección

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El excandidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, anunció que no votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Al respecto, el secretario nacional de Asuntos Electorales del partido, Uvaldo Pizarro, comunicó que dicha posición es personal y no representa el sentir partidario.

“(Lo de Forsyth) es a título personal, pero de ninguna manera es el sentir de nuestra agrupación política. Nosotros todavía hemos tomado partido por las opciones que han quedado en esta segunda vuelta. Somos respetuosos de la voluntad popular., pero como organización no hemos definido una posición”, explicó a La República.

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El hecho de que se trataba de una opinión personal y no partidaria ya había sido precisado por Forsyth.

Pizarro comentó que todavía no han definido un día para emitir un pronunciamiento. “Seguro lo haremos más adelante. Quedan unos días todavía (para las elecciones)”, anotó.

Manifestó que la decisión debe ser tomada junto con el Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú, el cual está conformado por líderes a nivel nacional: “Será lo que la mayoría defina porque somos respetuosos de las decisiones democráticas”.

“Decir por quién vas a votar te enfrenta y eso lo han generado los mismos políticos. Si dices en Lima que vas a votar por Sánchez te rechazan y viceversa si en Cajamarca dices que votarás por Keiko”, lamentó.

Renuncia de José Jerí no está relacionada con una posición partidaria

Sobre la renuncia de José Jerí al partido, comunicó que su salida no está vinculada con una posición partidaria.

“Recordemos que cuando él asume la presidencia tomó licencia de su militancia para demostrar que su gobierno no estaría influenciado por Somos Perú. Tras esa licencia ha renunciado”, dijo, y resaltó que no volvió a sumarse al partido tras retirarse de la presidencia.

Finalmente, descartó que exista una disputa o fraccionamiento en la interna del partido. Destacó que son respetuosos de la democracia y que cada decisión de los militantes será a título personal y no provocará que Somos Perú asuma una postura sobre su manejo partidario.

“En el momento en que Somos Perú pueda alzar una bandera en ese momento lo vamos a comunicar por medio del Comité. Todas las posibilidades son meritorias en este momento", resaltó.