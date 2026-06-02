Burneo sobre resultados de la segunda vuelta: "Se conocerán en los tiempos oportunos con total transparencia"

El presidente del JNE se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: difusión

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que los resultados de la segunda vuelta se conocerán "en los tiempos oportunos con total transparencia". Indicó que el organismo electoral trabaja para ofrecer respuestas en el menor plazo posible, pero remarcó que el proceso debe respetar las garantías establecidas por ley y los procedimientos correspondientes.

Burneo recordó que durante la primera vuelta de las Elecciones 2026 el sistema electoral enfrentó una carga de trabajo superior a la de procesos anteriores. Según explicó, los organismos electorales tramitaron una cantidad inédita de expedientes relacionados con observaciones de actas, recursos y controversias presentadas por las agrupaciones políticas participantes.

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El titular del JNE destacó, además, que los tiempos para oficializar los resultados no dependen únicamente del conteo de votos. Precisó que existen etapas jurisdiccionales que deben cumplirse, como audiencias públicas, revisiones de actas observadas y la evaluación de solicitudes de nulidad que puedan ser presentadas tras la jornada electoral.

Las declaraciones de Burneo se producen a pocos días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El funcionario afirmó que la ciudadanía puede tener la seguridad de que el sistema electoral actuará con independencia, objetividad y transparencia durante todo el proceso.

Burneo defiende rapidez de resultados en la primera vuelta

En la misma línea, Roberto Burneo sostuvo que la primera vuelta electoral registró resultados preliminares en plazos menores a los observados en otros procesos. Afirmó que ello ocurrió pese a que las Elecciones 2026 tuvieron una complejidad mayor por la cantidad de organizaciones políticas participantes y el volumen de recursos que debieron ser evaluados.

El presidente del JNE señaló que los jurados electorales especiales tuvieron una labor especialmente exigente debido al número de expedientes que ingresaron para revisión. Explicó que muchas de estas solicitudes estuvieron vinculadas a observaciones de actas y otros procedimientos contemplados en la normativa electoral.

"En la primera vuelta hemos dado resultados inclusive antes de lo que dieron otros procesos electorales", afirmó. Asimismo, destacó que el trabajo realizado permitió mantener el desarrollo del proceso dentro de los plazos previstos por las autoridades electorales.

JNE tramitó cerca de 70.000 expedientes jurisdiccionales

El representante del JNE informó que durante la primera etapa electoral se registraron cerca de 70.000 expedientes jurisdiccionales. Según indicó, esta cifra superó ampliamente los niveles históricos que suelen manejar los organismos encargados de resolver controversias electorales.

Roberto Burneo explicó que cada expediente debe seguir un procedimiento específico. Este incluye plazos legales, revisión de documentación, audiencias y resoluciones emitidas por las instancias correspondientes. Por ello, consideró que cualquier resultado oficial debe respetar estrictamente esas etapas.

"Existe una tramitología, un debido proceso que se tiene que garantizar y respetar", manifestó. En ese sentido, remarcó que las autoridades electorales tienen la obligación de asegurar que todas las solicitudes sean evaluadas conforme a ley antes de proclamar resultados definitivos.

JNE promete transparencia e independencia en la segunda vuelta

Respecto a la segunda vuelta, Burneo consideró que la presencia de solo dos organizaciones políticas podría facilitar algunos aspectos operativos. Sin embargo, advirtió que aún podrían presentarse recursos o controversias que requieran evaluación por parte de los órganos electorales.

Ante ese escenario, señaló que el JNE ha establecido plazos máximos para atender las diferentes situaciones que puedan registrarse después de la jornada electoral. Añadió que el objetivo es reducir los tiempos sin afectar las garantías que corresponden a los actores involucrados.

"Vamos a hacer todo el esfuerzo para mejorar procesos y poder lograr resultados lo antes posible", afirmó. Finalmente, aseguró que los resultados de la segunda vuelta serán definidos con "total transparencia, independencia y objetividad", principios que —según indicó— han guiado el trabajo del sistema electoral durante todo el proceso.