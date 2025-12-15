Ilich López anuncia acusación constitucional contra miembros del JNE tras retiro Acción Popular de las Elecciones 2026

El congresista acusará constitucionalmente a los miembros del JNE tras la nulidad de las primarias de Acción Popular, lo que deja al partido fuera de las elecciones 2026. Foto: composición LR

El congresista Ilich López anunció que presentará una acusación constitucional contra integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que el organismo electoral dejara fuera a Acción Popular de las elecciones 2026. Según afirmó, la decisión adoptada vulnera principios constitucionales y afecta directamente el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

López precisó que la denuncia constitucional se dirigirá específicamente contra Roberto Burneo, representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones. “Esto va a ingresar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto al señor Burneo, porque es un miembro del JNE representante del Poder Judicial”, señaló.

El parlamentario explicó que, además de esta vía, se presentarán denuncias en otras instancias contra los demás integrantes del JNE que participaron en la resolución. “Las otras denuncias irán a las instancias pertinentes frente a los otros miembros que han tomado esta nefasta decisión”, indicó.

Para Ilich López, lo ocurrido no solo perjudica a Acción Popular, sino que sienta un precedente negativo para el sistema democrático. A su juicio, la exclusión del partido del proceso rumbo a las elecciones 2026 refleja una actuación arbitraria del máximo ente electoral.

Acusación constitucional contra el JNE: Roberto Burneo en el centro de la denuncia de Ilich López

El congresista remarcó que la acusación constitucional se sustenta en la condición funcional de Roberto Burneo. “El señor Burneo es miembro del JNE representando al Poder Judicial, es vocal supremo y comprende este artículo de la Constitución”, explicó.

López detalló que los hechos configurarían delitos como abuso de autoridad y prevaricato, además de una infracción constitucional por vulnerar el debido proceso y el derecho a la participación política. “Han atentado contra el derecho de elegir y ser elegido”, señaló.

Como antecedente, recordó el caso del expresidente del JNE, Jorge Salas Arenas. “Se tiene el antecedente del señor Salas Arenas, a quien se le admitió una denuncia constitucional presentada por una colega congresista”, indicó, al sostener que existen bases para que el Congreso admita el nuevo proceso.

Plazos electorales en debate tras la decisión del JNE

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la resolución del JNE ha sido el respeto a los plazos electorales. Frente a ello, Ilich López sostuvo que el calendario no puede estar por encima de la Constitución ni del debido proceso.

“El JNE tiene que resolver de acuerdo a ley y de acuerdo a ley es respetar el debido proceso”, afirmó el congresista. Según explicó, si la resolución hubiera cumplido con estos estándares, no existiría ningún cuestionamiento legal o político.

El parlamentario fue enfático al señalar que los plazos no pueden servir como excusa. “Más allá de que haya plazos o no plazos, tiene que respetarse la Constitución”, sostuvo, al advertir que cualquier decisión que vulnere este principio queda expuesta a ser procesada en las instancias correspondientes.

Denuncias de fraude y audios bajo cuestionamiento

Durante la conferencia de prensa, Ilich López fue consultado por una denuncia difundida en medios de comunicación que lo vincula con presuntos ofrecimientos de cargos a cambio de respaldo político. El parlamentario rechazó las imputaciones y negó cualquier vínculo con Cinthia Pajuelo, presidenta del comité electoral del partido, cuyo nombre se vincula a las denuncias del proceso interno de Acción Popular además de ser señalada como la presunta autora de un audio donde ofrecía un puesto en el despacho de López a un militante a cambio de convencer a su esposa de desistir de su elección como delegada.

“No tengo ninguna relación con la señora mencionada. Todas mis acciones en el Congreso han sido transparentes”, afirmó López, al cuestionar la veracidad de los señalamientos. Añadió que no puede hacerse responsable de “ideas delirantes de personas que no comprenden el valor de la democracia”, en referencia a quienes —según dijo— buscan desacreditar su actuación política.

Al ser consultado sobre si esperaba que el JNE pasara por alto las denuncias de fraude, López respondió que el organismo electoral tenía la obligación de resolver conforme a la ley. “Tiene el JNE que resolver de acuerdo a ley y de acuerdo a ley es respetar el debido proceso”, señaló, y agregó que el problema no radica en la existencia de cuestionamientos, sino en que la decisión adoptada “no tuvo todos los elementos de juicio para respetar el debido proceso”.

En esa línea, descartó que su postura busque favorecer intereses personales o candidaturas a la reelección y reiteró que su defensa apunta —según sostuvo— a una posición institucional frente a la exclusión de Acción Popular de las elecciones 2026.