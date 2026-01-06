➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 6 de enero, según Jhan Sandoval

Los astros traen este martes 6 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 6 de enero?

Aries

Tendrás que afrontar algunas complicaciones en el transcurso del día debido a demoras generadas por terceros. Paciencia, lograrás superas esta situación y seguirás avanzando en tus propósitos.

Tauro

No te precipites a firmar o vincularte en negocios que no estén totalmente claros para ti. Evalúa y tómate tu tiempo para analizar. En el amor, recapacita y no te alejes de esa persona sin evaluar.

Géminis

Hoy brillarás en tu gestión. Serás observado por personas que ostentan cargos importantes. Pronto llegarán propuestas. En lo sentimental, alguien que te gusta se volverá a comunicar.

Cáncer

No caigas en ansiedad y mantén la calma frente a esa dificultad que se ha presentado. Hoy conversarás con un equipo de personas dispuestas a ayudarte. Escúchalos y no te muestres obstinado.

Leo

No tomes a la ligera esa responsabilidad que te han encomendado. Los días transcurren muy rápido y necesitas organizarte para que el tiempo pueda alcanzarte. Sé más minucioso y ordenado.

Virgo

Tendrás una idea que romperá esquemas y te permitirá resolver ese problema que había frenado tu crecimiento laboral. En el amor, las cosas han cambiado, esa persona se mostrará más decidida.

Libra

Una persona que ve en ti una competencia laboral hará lo posible por atropellar tus planes interrumpiéndolos o expresándose mal de tu trabajo. Ignórala, nada que intente logrará afectarte.

Escorpio

No estás llevándote bien con algunos compañeros. Sabes que si no cambias esto podría afectarse el desarrollo de tus planes. Pon de tu parte y trata de fortalecer los lazos de amistad y confianza.

Sagitario

No tires la toalla y sigue insistiendo. Si bien las cosas hoy parecen frenadas en pocos días tendrás al frente salidas y estrategias que te permitirán salir de este estancamiento y avanzar.

Capricornio

Tendrás el apoyo de un compañero que sabe del momento que estás pasando. Con su ayuda lograrás resolver problemas e inconvenientes que estaban frenando tu crecimiento laboral.

Acuario

No es conveniente que actúes por la herida y lastimes a esa persona que sientes no se porta bien contigo. Toma distancia hasta que puedas recuperar la calma y dialoga. Será lo más saludable.

Piscis

Tu capacidad de convencimiento resaltará, hoy cerrarás acuerdos o alianzas muy convenientes para tu futuro. Si estás pensando en viajes o estudios en el extranjero, lo conseguirás.