En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

La desarticulación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) que veía la muertes por la represión de las manifestaciones contra Dina Boluarte y el Congreso, pondrá en riesgo las investigaciones que ya llevan tres años, y con ello afectarán las esperanzas de justicia de los familiares, advirtió el abogado Henry Mercado, de Paz y Esperanza, que -junto a otros organismos de derechos humanos- acompaña judicialmente algunos casos en Ayacucho y Juliaca.

Explicó que la resolución firmada por el fiscal de la Nación interino e investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, Tomás Gálvez, señala que los casos se van a redistribuir, pero no dejan en claro cuál será el criterio. Si será por la territorialidad o la función. La decisión la tendrá el fiscal coordinador.

Sostuvo que nada garantiza que, por ejemplo, las investigaciones por las 10 muertes durante la represión en Huamanga del 15 de diciembre del 2022, que estaban a cargo de la fiscal Mirela Coronel en el Eficavip, retorne a la Fiscalía de Derechos Humanos que está de turno este mes en Ayacucho.

Remarcó que, en todo caso, debería garantizarse que los mismos fiscales que han estado viendo los expedientes, continúen a cargo pese a la desactivación del equipo, pues de lo contrario prácticamente los nuevos fiscales que se avoquen comenzarán de cero y se podría perder la línea de investigación que la fiscal Coronel ha avanzado desde marzo del 2003 hasta la fecha.

“Preocupa que las fiscalías a donde van a llegar las investigaciones sobre las muertes en las protestas, ahora van a ampliar sus competencias y, además de estos casos complejos, seguirán a cargo de investigaciones sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno, lo que implicará una sobrecarga que considerando sus limitaciones presupuestales difícilmente podrán sobrellevar”, indicó el abogado.