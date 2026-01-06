HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Henry Mercado, abogado de una parte de las víctimas, advierte que, al llegar a otros fiscales, se podría retroceder en lo avanzado en estos tres años.

Juliaca reclama justicia por las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte
Juliaca reclama justicia por las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte | Liubomir Fernández

La desarticulación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) que veía la muertes por la represión de las manifestaciones contra Dina Boluarte y el Congreso, pondrá en riesgo las investigaciones que ya llevan tres años, y con ello afectarán las esperanzas de justicia de los familiares, advirtió el abogado Henry Mercado, de Paz y Esperanza, que -junto a otros organismos de derechos humanos- acompaña judicialmente algunos casos en Ayacucho y Juliaca.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

lr.pe

Explicó que la resolución firmada por el fiscal de la Nación interino e investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, Tomás Gálvez, señala que los casos se van a redistribuir, pero no dejan en claro cuál será el criterio. Si será por la territorialidad o la función. La decisión la tendrá el fiscal coordinador.

TE RECOMENDAMOS

EL DICTADOR VA A JUICIO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sostuvo que nada garantiza que, por ejemplo, las investigaciones por las 10 muertes durante la represión en Huamanga del 15 de diciembre del 2022, que estaban a cargo de la fiscal Mirela Coronel en el Eficavip, retorne a la Fiscalía de Derechos Humanos que está de turno este mes en Ayacucho.

Remarcó que, en todo caso, debería garantizarse que los mismos fiscales que han estado viendo los expedientes, continúen a cargo pese a la desactivación del equipo, pues de lo contrario prácticamente los nuevos fiscales que se avoquen comenzarán de cero y se podría perder la línea de investigación que la fiscal Coronel ha avanzado desde marzo del 2003 hasta la fecha.

“Preocupa que las fiscalías a donde van a llegar las investigaciones sobre las muertes en las protestas, ahora van a ampliar sus competencias y, además de estos casos complejos, seguirán a cargo de investigaciones sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno, lo que implicará una sobrecarga que considerando sus limitaciones presupuestales difícilmente podrán sobrellevar”, indicó el abogado.

Notas relacionadas
Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

LEER MÁS
Fiscalía unifica coordinación de las fiscalías de terrorismo, DD.HH y víctimas de las protestas sociales

Fiscalía unifica coordinación de las fiscalías de terrorismo, DD.HH y víctimas de las protestas sociales

LEER MÁS
Fiscalía denuncia a la presidenta Boluarte y seis ministros por el asesinato y lesiones graves de 160 manifestantes el 2022-2023

Fiscalía denuncia a la presidenta Boluarte y seis ministros por el asesinato y lesiones graves de 160 manifestantes el 2022-2023

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

LEER MÁS
Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

LEER MÁS
Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
José Domingo a Tomás Gálvez por desactivación del Equipo Lava Jato: "Cual emperador alardea de cómo depende de su voluntad"

José Domingo a Tomás Gálvez por desactivación del Equipo Lava Jato: "Cual emperador alardea de cómo depende de su voluntad"

LEER MÁS
José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025