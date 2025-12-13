Alfredo Barnechea anuncia que apelará a decisión del JNE: "Vamos a denunciar penalmente a todos sus miembros"

Alfredo Barnechea anunció que apelará en todas las instancias por la resolución del JNE. Foto: Andina.

Alfredo Barnechea anunció que apelará en todas las instancias por la resolución del JNE. Foto: Andina.

Alfredo Barnechea se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulas las elecciones internas del partido Acción Popular que lo eligieron como candidato presidencial. El acciopopulista anunció que apelará a la decisión y denunciará a los integrantes del JNE, debido a que la medida también deja fuera de carrera a la lampa para las Elecciones 2026

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Estoy sorprendido e indignado. Es muy extraño que un día sábado el JNE publique una decisión de esta naturaleza. Esta es una decisión completamente ilegal contra un partido histórico del Perú, que ha gobernado en tres ocasiones (…) Esta es una decisión ilegal que vamos a apelar. Vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo Barnechea en Canal N.

TE RECOMENDAMOS CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El dirigente advirtió que se enfrentará al JNE en todas las instancias al considerar ilegal la exclusión de un “partido histórico”.

“Quiero decirles a los miembros del Jurado que no saben con quién se están enfrentando (…) Esto puede sonar como una amenaza, pero la verdadera amenaza es lo que estos señores han hecho. Han tomado una decisión ilegal (..) Vamos a presentar todas las quejas, todas las apelaciones y vamos a luchar hasta el final”, sostuvo.

Barnechea dijo, además, que el ONPE declaró que la elección interna del partido fue transparente, por lo que el JNE no debería intervenir en procesos electorales.

“El Jurado Nacional de Elecciones no tiene la autoridad para intervenir en los procesos. Ellos no son los responsables de ver eso, sino el ONPE, que ya declaró limpias y transparentes las elecciones. Además, hay un debido proceso. No te pueden condenar sin que tengas la oportunidad de defenderte. Nosotros no fuimos notificados”, argumentó el excluido candidato presidencial.