Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas presentadas contra Mario Vizcarra, por haber consignado en su hoja de vida una sentencia por peculado en su pasado.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial del partido político Perú Primero, encabezada por Mario Vizcarra, hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra. El motivo es porque tres ciudadanos presentaron tres tachas solicitando excluir a Vizcarra de las Elecciones 2026 porque consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado en 2005.
Noticia en desarrollo...