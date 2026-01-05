HOYSuscripcion LR Focus

Política

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas presentadas contra Mario Vizcarra, por haber consignado en su hoja de vida una sentencia por peculado en su pasado.

Mario Vizcarra quedó fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Mario Vizcarra quedó fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial del partido político Perú Primero, encabezada por Mario Vizcarra, hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra. El motivo es porque tres ciudadanos presentaron tres tachas solicitando excluir a Vizcarra de las Elecciones 2026 porque consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado en 2005.

Noticia en desarrollo...

Avanza País y Perú Primero esperan revisión de tachas para sumarse a 32 planchas inscritas

Avanza País y Perú Primero esperan revisión de tachas para sumarse a 32 planchas inscritas

Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral por declaraciones sobre impedimentos para postular

Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral por declaraciones sobre impedimentos para postular

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Tomás Gálvez: Equipos Especiales de la Fiscalía serán disueltos este martes 6 de enero

Tomás Gálvez: Equipos Especiales de la Fiscalía serán disueltos este martes 6 de enero

Castillo sobre Nicolás Maduro: "La derecha y el fujimorismo creen que este hecho abonará a su favor en las elecciones"

Castillo sobre Nicolás Maduro: "La derecha y el fujimorismo creen que este hecho abonará a su favor en las elecciones"

Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

Ramiro Escobar advierte: "El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina"

Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

