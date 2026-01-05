Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra quedó fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

Mario Vizcarra quedó fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial del partido político Perú Primero, encabezada por Mario Vizcarra, hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra. El motivo es porque tres ciudadanos presentaron tres tachas solicitando excluir a Vizcarra de las Elecciones 2026 porque consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado en 2005.

Noticia en desarrollo...