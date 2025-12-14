Acción Popular fuera de carrera: dirigencia cuestiona nulidad de elecciones primarias y anuncia acciones legales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular (AP) para elegir a sus candidatos con miras a las Elecciones Generales 2026, al determinar que el proceso presentó “vicios sustanciales” que vulneraron los principios de democracia interna y el debido proceso.

La resolución no solo deja sin efecto la candidatura presidencial de Alfredo Barnechea, quien había sido elegido en dicho proceso, también excluye a todo el partido de la lampa de la contienda electoral de 2026, un hecho sin precedentes recientes para la histórica agrupación fundada por el expresidente Fernando Belaunde Terry.

“Una tragedia creada por irresponsables”, afirma Velasco

Rolando Velasco Vázquez, vicesecretario de Acción Popular, expresó su profunda preocupación por la decisión del JNE y responsabilizó directamente a un sector de la dirigencia partidaria. Según sostuvo a La República, la exclusión “es consecuencia de la ambición personal de algunos dirigentes”, lo que terminó afectando no solo al partido, sino también al país.

Velasco lamentó que los intereses individuales hayan prevalecido sobre el interés institucional y nacional, y calificó la situación como “una tragedia política para una organización con casi siete décadas de historia”.

Disputa interna y cuestionamientos al liderazgo

Consultado sobre las denuncias de presunto fraude electoral planteadas por el sector liderado por Julio Chávez, Velasco fue enfático en señalar que el problema se originó en el propio manejo del proceso interno. Indicó que Chávez impulsó un sistema de votación por delegados, pese a la oposición de otros sectores que defendían el principio de “un militante, un voto”.

De acuerdo con su versión, durante la jornada del 7 de diciembre varios delegados cambiaron su posición inicial y terminaron respaldando a Alfredo Barnechea, lo que frustró las expectativas de quienes —según Velasco— habrían intentado direccionar el resultado. En ese contexto, sostuvo que las acusaciones de fraude surgieron recién cuando el resultado no favoreció a dicho sector.

Velasco también cuestionó la conformación y actuación del comité electoral del partido, encabezado por Cinthia Pajuelo. Señaló que dicho comité fue producto de decisiones tomadas desde la presidencia partidaria, tras la salida de Gustavo Acurio, quien —según afirmó— se negó a aceptar presiones indebidas.

Reuniones de emergencia y posibles sanciones

Frente al escenario generado por la decisión del JNE, Velasco adelantó que los dirigentes del partido vienen coordinando reuniones de emergencia para evaluar los pasos a seguir. No descartó que se emita un pronunciamiento oficial de la dirigencia nacional en las próximas horas.

Asimismo, advirtió que se deberán iniciar acciones legales y sanciones internas contra los responsables. “Los culpables no solo tendrán que ser expulsados del partido, sino que también deberán ser procesados por mentirles a los correligionarios y a la opinión pública, porque esto es un delito”, anotó.

¿Se puede revertir la decisión del JNE?

Aunque reconoció la gravedad del fallo, Velasco señaló que aún se evalúan alternativas legales para intentar revertir la exclusión antes del inicio oficial de la campaña electoral. Indicó que el partido ya viene contactando a abogados especializados para analizar los caminos jurídicos disponibles.

Por su parte, Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, señaló que las resoluciones del JNE son inapelables, por lo que Acción Popular sí queda fuera de carrera. “El conflicto entre las dos facciones terminó hundiendo al partido de Fernando Belaunde Terry”, apuntó.

Un golpe histórico para un partido emblemático

Acción Popular ha participado de manera ininterrumpida en elecciones presidenciales desde 1956, cuando Fernando Belaunde ingresó a la escena política nacional. Según recordó Velasco, la única excepción fue la elección de la Asamblea Constituyente de 1978, en la que el partido decidió no participar por razones políticas coyunturales.

Por ello, la eventual ausencia de AP en las elecciones presidenciales de 2026 representa un golpe simbólico y político para una de las agrupaciones más tradicionales del país.

Rolando Velasco no descarta un proceso de reinscripción

Finalmente, Velasco dirigió un mensaje a los militantes y simpatizantes, a quienes pidió no caer en la desesperación. Subrayó que los problemas actuales no son mayores que la institución y recordó que Acción Popular se sustenta en una doctrina y un programa que han trascendido en el tiempo.

En ese sentido, no descartó que el partido inicie un proceso de reinscripción, confiando en que la militancia real permitirá superar el mínimo requerido. Para Velasco, más allá de las cifras oficiales de afiliados, existe una base sólida de “verdaderos acciopopulistas” dispuestos a reconstruir el partido y devolverle su lugar en la vida política nacional.